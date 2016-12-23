Телекоммуникации

Правительство не смягчит условия хранения информации по закону Яровой

Это следует из подзаконных актов, подготовленных Минкомсвязи
Правительство не смягчит условия хранения информации по закону Яровой
Правительство не смягчит условия хранения информации по закону Яровой
Е. Разумный / Ведомости

Минкомсвязи на портале правовой информации опубликовало несколько подзаконных актов, разъясняющих пакет поправок в закон о связи, разработанный Ириной Яровой и Виктором Озеровым. Выхода этих документов ждали операторы, так как, рассказывали их сотрудники в неофициальных беседах, они надеялись на смягчения условий хранения.

Однако основные параметры - сроки хранения и, собственно, объекты хранения - в постановлениях правительства остались теми же, что и говорилось раньше. В частности, постановление правительства, регламентирующее внесение изменений в правила взаимодействия операторов с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, определяет, что операторы должны хранить на специальном оборудовании текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения пользователей. Срок хранения, указанный в документе, как и говорилось изначально, - до полугода.

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Отдельное постановление правительства посвящено ‎хранению операторами текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей. Этот документ определяет, что с 1 июля 2018 г. операторы должны резервировать под каждый гигабит/сек своих каналов по 1 Пбайту в хранилище, а с 1 января 2019 г. - по 2 Пбайта.

Запрашивать содержание сообщений у оператора будут сотрудники пункта управления оперативно-розыскными мероприятиями (далее – ОРМ) при организации круглосуточного удаленного доступа к хранилищу содержания сообщений. Кто является создателем таких пунктов, неясно, но в еще одном постановлении, посвященном непосредственно ОРМ, говорится, что пункт ОРМ не может находиться за пределами России. Каналы связи с пунктом управления ОРМ, организуемые оператором связи, должны обеспечить съем содержания сообщений уполномоченными государственными органами в процессе выполнения возложенных на них задач в порядке и случаях, установленных федеральными законами.

Появились ограничения по количеству обращений госорганов к операторам. Количество их запросов не должно превышать 0,3% общего количества идентификационных номеров в течение 15 суток, 0,6% общего количества идентификационных номеров в течение месяца и 5% общего количества идентификационных номеров в течение года.

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Еще один опубликованный вчера Минкомсвязью документ касается хранения сообщений интернет-сервисами. Из него следует, что интернет-сервисам предстоит хранить текстовые сообщения, передачу звуков и голоса, видеофайлы и изображения ровно полгода. Этими данными предстоит делиться с госорганами, по закону занятыми оперативно-розыскной работой, - из текста документа следует, что они имеют круглосуточный доступ к хранилищу. Канал связи с госорганами также забота интернет-сервиса, следует из проекта документа.

Касается это, во-первых, тех пользователей, которые зарегестрировались или вышли в интернет с российских IP-адресов. Во-вторых, тех, кто при регистрации или использовании коммуникационных интернет-сервисов указал свои личные данные (например, паспортные) или выданный российским оператором связи номер телефона. Хранить предстоит и данные тех пользователей, чьи устройства передают интернет-сервисам географические метаданные, свидетельствующие о нахождении пользователя в России.

Комментарии  ()
Palmin90
19:51 23.12.2016
Как Усманов технично бабло мегафона слил при таком законе, правильно делает, что в долги мегафон гонит. Стратег.
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