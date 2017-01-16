В Чечне возбудили первое в России уголовное дело о недоносительстве

Чеченские следователи возбудили первое в России уголовное дело по статье о недоносительстве, которая была принята в рамках антитеррористических поправок «пакета Яровой», передает ТАСС со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

Дело было возбуждено в отношении Асхаба Хизриева по признакам преступления ст. 205.6 УК России (несообщение о преступлении). По информации следствия, подозреваемый знал о том, что Фарид Сафин собирается участвовать в деятельности террористической организации на территории Сирии. Хизриев не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Сафин был задержан полицейскими при попытке выехать в Сирию.

Статья «Несообщение о преступлении» появилась в Уголовном кодексе России после одобрения соответствующего пакета законопроектов летом 2016 г. Статья предусматривает штраф в размере до 100 000 руб., принудительные работы или лишение свободы.