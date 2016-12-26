«Нужно умерить нормативно-законодательный зуд»

Сергей Генералов рассказал, зачем «Промышленные инвесторы» вернулись в транспортный бизнес, чем хороши инновационные вагоны и почему никакие риски не отвратят его от венчурного бизнеса

Четыре года назад Сергей Генералов, бывший министр топлива и энергетики в правительстве Сергея Кириенко (1998 г.), расстался с транспортным бизнесом. В декабре 2012 г. холдинг Генералова «Промышленные инвесторы» за $940 млн продал 56% компании Fesco группе «Сумма» Зиявудина Магомедова и GHP Group Марка Гарбера. Fesco Генералов владел с 2002 г. – на базе Дальневосточного морского пароходства он создал многопрофильную транспортную группу. Судьба Fesco, борющейся с долгами, до сих пор небезразлична Генералову. Но параллельно он создает новый бизнес: в июле «Промышленные инвесторы» зарегистрировали Первую тяжеловесную компанию, железнодорожного оператора, который будет использовать только инновационные (с повышенной нагрузкой на ось) вагоны. Генералов считает их более эффективными, чем обычные, и уже провел две сделки: в августе приобрел 100% ООО «Нитрохимпром»; в ноябре Первая тяжеловесная компания выкупила у Объединенной вагоностроительной компании 100% оператора «Восток 1520», а та на вырученные деньги приобрела 19,9% акций принадлежащего Генералову оператора.

Транспортным бизнесом интересы Генералова не ограничиваются. Он возглавляет рабочую группу MariNet госпрограммы «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), которая поддерживает новые разработки в высокотехнологичных отраслях. Генералов в интервью «Ведомостям» рассказал, почему верит в восстановление рынка железнодорожных перевозок и что поддержит новые высокотехнологичные разработки в России.

– Когда вы работали депутатом Госдумы, вы не раз говорили, что ваша задача – стараться улучшить инвестиционный климат в России. Что сегодня можете сказать об инвестклимате?

– Думаю, что буду не оригинален, сказав, что сегодняшний инвестиционный климат в России неудовлетворителен. Об этом говорил и президент в своем послании Федеральному собранию, постоянно говорит и правительство. Вот вы сослались на мои слова 15-летней давности – в то время нашей основной задачей было создавать законы, необходимые для создания и развития инвестиционного климата, сейчас я бы сформулировал задачу по-другому: нам надо умерить нормативно-законодательный зуд всех ветвей власти. Подумайте: только на официальную процедуру оценки регулирующего воздействия в 2016 г. в среднем выносилось более 200 актов еженедельно. Это еще не учитывает поправки ко вторым чтениям законопроектов в Госдуме. Только единицы из этого количества законодательных инициатив дают больше свободы бизнесу, бо́льшая часть создает новые барьеры и ограничения.

– Что наносит больше вреда: внешние угрозы (санкции, обвал на сырьевых рынках, в первую очередь нефтяном) или внутренние (бесконечные аресты бизнесменов, девальвация, кредитно-денежная политика ЦБ, которой недовольны многие)? Как, по вашему мнению, можно раскачать экономику?

– Так же как и многие, считаю, что большинство наших проблем – внутри. Я бы воздержался от высказывания конкретных предложений по реформированию экономики, не могу считать себя большим экспертом в этом вопросе. Уверен, что дискуссия, идущая в рамках Экономического совета при президенте между так называемой группой Кудрина и группой Титова, приведет к выработке возможной для реализации стратегии улучшения инвестиционного климата, без которого не может быть роста экономики России. Добавлю лишь, что без предоставления большей свободы частному бизнесу и уменьшения количества ограничений для его творчества задачи роста не решить никогда.

Покупаем – продаем – покупаем

– Что побудило вас вернуться в транспортный бизнес?