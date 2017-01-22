Спорный депозит

Банк «Уралсиб» оспаривает сделку с Региональным фондом (на 100% принадлежит Башкирии) по перечислению ему 6 млрд руб. В 2008 г. фонд открыл в банке 10-летний вклад на 6 млрд руб. (позднее срок был продлен до конца 2019 г.) под 13,2% годовых. «Уралсиб» должен был выплачивать проценты по вкладу и 127,44 млн руб. комиссионных ежегодно, но после решения ЦБ о санации уведомил фонд о прекращении обязательств по депозитному договору. Региональный фонд в январе 2016 г. обратился в Арбитражный суд Башкирии с иском о взыскании с банка 274,92 млн руб. задолженности. Суд, учитывая специфику субординированного займа, сходного с внесением средств в уставный капитал банка, в двух инстанциях признал правомерным прекращение обязательств и отказал фонду. Данные о кассационном обжаловании отсутствуют. Интерфакс

Страховщики продали 100 000 е-ОСАГО

Страховщики с начала 2017 г. продали 100 000 полисов е-ОСАГО – это треть всех электронных продаж за 2016 г. За рабочий день продается до 10 000 полисов, сообщил президент РСА Игорь Юргенс. Лидеры продаж е-ОСАГО – проблемные регионы: Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская, Ростовская и Свердловская области. ТАСС