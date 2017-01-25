«Русснефть» сократила добычу

«Русснефть» по соглашению России с ОПЕК сократила добычу нефти в январе на 30 000 т, за год планирует сократить на 300 000 т, сообщил председатель совета директоров компании Михаил Гуцериев. «Мы свою квоту выполним», – сказал Гуцериев. Сокращение коснется и «Русснефти», и «Нефтисы». Снижение добычи делится на обе компании примерно поровну, отметили в «Русснефти». ТАСС

«Соллерс» рассчитывает на рост

Гендиректор и основной владелец «Соллерса» Вадим Швецов прогнозирует рост российского рынка легковых машин и LCV в 2017 г. на 10–11%. «Это тот консенсус, который сложился исходя из простой математики, связанной с тем, что в этом году российское правительство решило поддержать автопром вновь», – отметил Швецов. Он также указал, что в течение двух лет ожидает роста доли внедорожников на рынке: «Будет 50%, и будет дальше расти». Интерфакс

СУЭК увеличила прибыль

СУЭК в 2016 г. увеличила прибыль в 1,5 раза – до $303 млн, следует из отчета компании. Выручка компании снизилась на 3% до $4 млрд. Операционные расходы стали выше на 30%, достигнув $570 млн. Предприятия СУЭК в 2016 г. увеличили добычу угля на 8% до 105,4 млн т. Продажи выросли на 2% до 103,1 млн т. Интерфакс

Аэропорт Хабаровск может привлечь азиатские средства

ВЭБ может в 2017 г. привлечь финансирование из Китая, Японии или Европы для реконструкции аэропорта Хабаровск, сообщил председатель госкорпорации Сергей Горьков. Контролирующий акционер аэропорта Константин Басюк договаривается с инвесторами из Японии о строительстве нового терминала на 4,5 млн пассажиров в год стоимостью примерно 7,5 млрд руб. Японская сторона должна получить 49% в проекте. РИА Новости, Ведомости

«Ямал» не договорился с Таджикистаном

Власти Таджикистана до сих пор не согласовали рейсы авиакомпании «Ямал» из «Жуковского», сообщил коммерческий директор авиакомпании Андрей Дубров. «Наши представители подавали планы полетов, приходили отказы, а сейчас [авиационные власти Таджикистана] не реагируют», – отметил Дубров. Интерфакс

ФАС дерегулирует тарифы в аэропорту Ростова

ФАС планирует дерегулировать тарифы на услуги по хранению и заправке авиатопливом в аэропорту Ростова-на-Дону, предоставляемые операторами «РН-аэро Ростов-на-Дону» и «Лукойл-аэро Волгоград». Проект соответствующего приказа ФАС размещен на госпортале проектов нормативных правовых актов. Обе компании согласно приказу должны будут информировать ФАС о размере тарифов и ежеквартально предоставлять данные о реализованных услугах в аэропорту. Интерфакс