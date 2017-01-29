Рыночная стоимость Microsoft превысила $500 млрд

Капитализация Microsoft выросла на 2,5% в ходе торгов в пятницу и впервые с марта 2000 г. превысила отметку в $500 млрд. Акции софтверного гиганта дорожают благодаря сильной отчетности за минувший финансовый квартал. Скорректированная прибыль компании в октябре – декабре составила 84 цента на акцию при выручке $25,8 млрд. Оба показателя превзошли ожидания: аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 79 центов на акцию, выручку – в $25,3 млрд. Интерфакс

Google, Apple и Microsoft заплатят налоги с электронных услуг

Федеральная налоговая служба поставила на учет Google, Apple, Microsoft, Samsung Electronics, футбольный клуб Chelsea, Netflix и еще 12 компаний для уплаты НДС с операций в интернете по продаже иностранными компаниями россиянам электронных услуг и электронной продукции (так называемый налог на Google). Всего заявления на постановку на учет подало 39 компаний. Регистрация продлится до 31 января. Интерфакс

Intel увеличил выручку, но сократил чистую прибыль

Intel, крупнейший мировой производитель микропроцессоров, немного сократил чистую прибыль в IV квартале 2016 г., несмотря на значительное увеличение выручки. Прогнозы компании на текущий квартал превзошли ожидания экспертов. Чистая прибыль в октябре – декабре составила $3,56 млрд, или $0,73 в расчете на акцию, по сравнению с $3,61 млрд, или $0,74 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Снижение прибыли обусловлено увеличением расходов на научные исследования, а также затратами на реструктуризацию. Прибыль Intel без учета разовых факторов составила $0,79 на акцию. Выручка компании выросла на 10% до $17,4 млрд. Интерфакс