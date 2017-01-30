Главный экономист в министерстве

Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач может вернуться в Минэкономразвития, специально для него могут создать должность первого заместителя министра
С. Портер / Ведомости
Андрей Клепач может вернуться в Минэкономразвития, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и два сотрудника ВЭБа. Замминистра Алексей Ведев, куратор макроэкономического блока, в феврале уходит из министерства, возвращается в Институт Гайдара, говорят они. Клепач ранее курировал в министерстве это же направление и в 2014 г. перешел в ВЭБ. Теперь он может стать первым заместителем министра – сейчас такой должности в Минэкономразвития нет – с достаточно широкими полномочиями, рассказывает один из собеседников «Ведомостей».