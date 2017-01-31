80-летие Филипа Гласса отметили по-русски

Композитор и пианист Антон Батагов поздравил Филипа Гласса с 80-летием, исполнив его фортепианный цикл из 20 этюдов. Сочинение американского композитора впервые в России прозвучало целиком – сначала в Петербурге, а затем и в Московском международном доме музыки. Антон Батагов выполнил пожелание юбиляра, полученное при совместной работе с ним: «Вы так по-русски это играете! Всем сердцем. Было бы хорошо, если бы вы сыграли весь цикл целиком».

Этюды действительно звучали в русской манере. То и дело в голове мелькали аллюзии на лубок «Петрушки» Стравинского, лирические алябьевские романсы – в некоторых этюдах Гласса слышна по-славянски своеобразная гармония, их темы почти песенны. Некоторые пьесы совершенно не вызывали ассоциаций. Более того, и мысли иногда уносились так далеко, что их почти не оставалось: просто слушаешь здесь и сейчас, остальное – потом. Одним словом, «медитация о прошлом, настоящем и будущем» удалась. Приятно удивила и акустика Светлановского зала Дома музыки – с недавних пор она позволяет музыке звучать.

В комментариях к концерту Антон Батагов отметил, что Филипа Гласса «своим» считают скорее представители рок-музыки, чем академисты. После этих слов уже не удивляло то, что большинство этюдов цикла воспринимаются как саундтреки к кинокартинам самых разных жанров: от фэнтези до мелодрамы. Абсолютная темнота, четыре лампочки над пюпитром, под которыми начинает вибрировать тема и, кажется, через пару секунд засветится экран с голливудскими декорациями.

Не только интерпретация пианиста примерила на американского композитора русский стиль, но и весь концерт отличился эпичностью – начиная временем звучания 20 пьес (два с половиной часа) и заканчивая бурными аплодисментами после исполнения каждого этюда. Финальной кульминацией прозвенели овации с троекратным выходом на сцену Антона Батагова. И даже его сдержанно-строгая мимика не помешала публике вот так пышно завершить празднование юбилея Филипа Гласса.