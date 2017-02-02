Спорный сериал

ВГТРК подала иск к компании «Первый канал. Всемирная сеть» (дочерняя компания «Первого канала») на 192 млн руб., следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Иск зарегистрирован 1 февраля. Третьим лицом по иску выступает телекомпания «Серебряный экран». Предмет иска в картотеке не указан. Представитель ВГТРК от комментариев отказался. С «Серебряным экраном» пока связаться не удалось. «Мы не видели иск ВГТРК, – заявил представитель компании «Первый канал. Всемирная сеть». – Возможно, речь идет о показе сериала «Тайны следствия». Наш «Дом кино» показывает старые сезоны сериала на основании контракта с правообладателем – компанией «Серебряный экран».

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