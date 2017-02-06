Статья опубликована в № 4257 от 07.02.2017 под заголовком: Вкратце

«Детский мир» ужимается

Организаторы IPO ритейлера «Детский мир» сузили диапазон цены размещения акций до 85–90 руб. за бумагу, книга заявок подписана внутри этого диапазона, рассказал источник на финансовом рынке. Компания начинала роуд-шоу с диапазона 85–105 руб. Теперь ценовой коридор соответствует объему предложения в 21,1–22,3 млрд руб. Reuters

Мультменеджер

Бывший гендиректор «СТС медиа» Юлиана Слащева возглавила правление киностудии «Союзмультфильм». Соответствующий приказ опубликовало Минкультуры. В ее задачи «войдут стратегия и развитие киностудии, а также создание на его базе Дома российской анимации, своеобразного технопарка для анимационных специалистов и небольших студий», сказал источник в «Союзмультфильме». RNS

Пришли за сыном

По итогам проверки компании «Марьинострой» возбуждено уголовное дело по подозрению вывода средств, сообщил Москомстройинвест со ссылкой на представителя прокуратуры ТиНАО Москвы. «Марьинострой» – застройщик жилого комплекса «Марьино град» (200 000 кв. м). Его владельцем считалась группа РАСТ, созданная сыном экс-руководителя стройкомплекса Московской области Марины Оглоблиной Михаилом. Ведомости