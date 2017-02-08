Чайка ограничит строительство вблизи аэродромов

«Прошу вас поручить аппарату правительства разработать порядок согласования Росавиацией и Роспотребнадзором строительства на приаэродромной территории с учетом негативных факторов, которые могут повлиять на здоровье граждан», – говорится в письме генпрокурора Юрия Чайки премьер-министру Дмитрию Медведеву от 29 декабря 2016 г. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил представитель Генпрокуратуры. Свое обращение Чайка объясняет жалобами на нарушение прав на благоприятную среду обитания и прав дольщиков. В приаэродромную входят территории в радиусе 30 км от аэродрома.

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