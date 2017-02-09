Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: «Мегафон» займет на Mail.ru

«Мегафон» займет на Mail.ru

«Мегафон» займет у Сбербанка 35 млрд руб. на покупку Mail.ru Group. Это не приведет к сокращению дивидендов оператора, но может помешать их росту, считают аналитики
Занимая на покупку Mail.ru, «Мегафон» может ограничить рост дивидендов
Занимая на покупку Mail.ru, «Мегафон» может ограничить рост дивидендов
СЕРГЕЙ ПОРТЕР / Ведомости

«Мегафон» и Сбербанк подписали соглашение об открытии кредитной линии на 35 млрд руб. со сроком погашения в 2024 г., сообщили оператор и банк. Полученный кредит компания направит на финансирование сделки по приобретению 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% ее уставного капитала). Также меняются условия трех действующих кредитных линий Сбербанка на общую сумму 97,2 млрд руб., полученных «Мегафоном» в 2012 и 2016 гг.: снижаются процентные ставки и пересматриваются условия досрочного погашения.

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