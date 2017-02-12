«Солидарность» атаковали

Банк «Солидарность» подвергся хакерской атаке, операции по счетам частично приостановлены. На сайте «Солидарности» сообщается, что в ночь на пятницу, 10 февраля, на компьютерную сеть банка была произведена информационная атака, целью которой была «дестабилизация работы банка путем вывода из строя операционных систем на серверах и локальных компьютерах». В сообщении отмечается, что база данных и ядро автоматизированной банковской системы не пострадали. «Персональные данные клиентов и их денежные средства находятся в безопасности», – говорится в сообщении. Чтобы предотвратить хищение средств, банк был отключен от системы банковских электронных срочных платежей Банка России, чтобы не распространять вредоносный код, говорится на его сайте. Интерфакс

Ставки откатились до 2014 г.

Средневзвешенная ставка по кредитам в рублях, выданным российскими банками компаниям на срок свыше года, в декабре 2016 г. снизилась до 11,93% – минимума с марта 2014 г., когда она составляла 11,09%, сообщается в информации на сайте ЦБ. Ее максимум для этого периода был зафиксирован в январе 2015 г. – 17,35%. Интерфакс

Список ЦБ полнится

В черном списке Центробанка по состоянию на начало 2017 г. находится свыше 6000 банкиров, сообщили в пресс-службе регулятора.

Составной частью базы являются сведения о лицах, чья деловая репутация признана не соответствующей требованиям закона «О банках и банковской деятельности»: 2943 – из числа бывших руководителей и членов советов директоров, еще 601 – из числа бывших владельцев крупных пакетов акций или долей, а также топ-менеджеров крупных компаний-владельцев. Интерфакс