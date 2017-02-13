Банки выдали 1,5 трлн руб. ипотеки

Задолженность россиян по ипотечным жилищным кредитам в 2016 г. увеличилась на 13% – до 4,5 трлн руб., следует из данных Центробанка. Объем предоставленных российскими банками в 2016 г. таких кредитов достиг 1,5 трлн руб., что стало вторым по величине результатом (после 2014 г.) за всю историю наблюдений, пишет ЦБ. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях, предоставленным в декабре 2016 г., составила 11,45%. Ведомости

Интерпол не будет искать Беджамова

Генеральный секретариат Интерпола прекратил розыск совладельца обанкротившегося Внешпромбанка Георгия Беджамова, обвиняемого в хищении почти 1 млрд руб., сообщил ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник. В ноябре 2016 г. стало известно, что Интерпол не будет помещать Беджамова в список разыскиваемых лиц, заметил собеседник агентства: уголовное преследование в стране – инициаторе розыска не соответствует целям и задачам Интерпола. Генпрокуратура России направила в Лондон запрос о выдаче бывшего владельца Внешпромбанка. Запрос был подписан 1 февраля и направлен по дипломатическим каналам в компетентные органы Великобритании, сообщили «Интерфаксу» в ведомстве. ТАСС, Интерфакс

Вкладчиков оставят Крыму

Агентство по страхованию вкладов передаст учрежденный им после присоединения Крыма к России Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ) в управление крымским властям, сообщил РБК. Договоренности о передаче ФЗВ были достигнуты в пятницу, 10 февраля, на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака. РБК

АСВ даст поблажки банкам

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в ближайшее время рассмотрит вопрос о применении штрафов к банкам – участникам программы докапитализации за неисполнение ее требований, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Участники программы в течение трех лет не вправе повышать вознаграждение совету директоров, правлению, главному бухгалтеру и его заместителю. Также банки обязаны держать размер фонда оплаты труда иных работников на уровне 1 января 2015 г. «Иногда бывают ситуации, когда банки проводят сокращения и выплачивают большой объем средств людям на выходное пособие, и формально получается превышение. Когда банки нам поясняют, откуда такое превышение берется, мы имеем право принять решение о неприменении штрафов», – сказал Моисеев. Банки должны наращивать не менее чем на 1% в месяц ипотеку, кредиты МСБ, регионам или предприятиям из списка приоритетных отраслей. К банкам могут не применять санкции, если это требование не было выполнено из-за крупных погашений, указал Моисеев. Интерфакс