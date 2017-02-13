Статья опубликована в № 4262 от 14.02.2017 под заголовком: «Евросеть» для двоих

«Евросеть» для двоих

«Мегафон» впервые подтвердил, что акционеры «Евросети» собираются разделить компанию. Оператор рассчитывает получить 2000 салонов, но решение ожидается только в мае 2017 г.
«Мегафон» рассчитывает получить около 2000 салонов после разделения «Евросети»
«Мегафон» рассчитывает получить около 2000 салонов после разделения «Евросети»
Андрей Гордеев / Ведомости

На встрече с инвесторами и аналитиками в пятницу топ-менеджмент «Мегафона» подтвердил намерение разделить «Евросеть» на две части, вопрос решится уже в мае 2017 г. Об этом рассказали «Ведомостям» участники встречи. Компания рассчитывает, что ей достанется чуть больше 2000 салонов. Судьба бренда пока не определена, рассказывают собеседники «Ведомостей». О том, что «Мегафон» подтвердил свое намерение разделить «Евросеть», сообщили в отчетах по итогам встречи аналитики БКС и «ВТБ капитала».

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