«Евросеть» для двоих

На встрече с инвесторами и аналитиками в пятницу топ-менеджмент «Мегафона» подтвердил намерение разделить «Евросеть» на две части, вопрос решится уже в мае 2017 г. Об этом рассказали «Ведомостям» участники встречи. Компания рассчитывает, что ей достанется чуть больше 2000 салонов. Судьба бренда пока не определена, рассказывают собеседники «Ведомостей». О том, что «Мегафон» подтвердил свое намерение разделить «Евросеть», сообщили в отчетах по итогам встречи аналитики БКС и «ВТБ капитала».

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