Аудиторы откроют тайну

Налоговики могут получить доступ к аудиторской тайне. У них и сейчас достаточно ресурсов для получения информации, опасается бизнес

Налоговые риски для бизнеса могут вырасти – законопроект, позволяющий налоговикам получить доступ к аудиторской тайне, был внесен правительством в Госдуму и принят к рассмотрению комитетом по бюджету и налогам. Проект позволяет налоговикам собирать, использовать и распространять данные о налогоплательщиках, полученные от их аудиторов. Понятие «аудиторская тайна» из Налогового кодекса законопроект предлагает исключить, получить данные налоговики смогут, если налогоплательщик отказался сам их предоставить, – достаточно получить согласие вышестоящего руководства налогового органа.