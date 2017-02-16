К Яровой нет ключа

В перспективе почти вся хранимая информация, которая передается по сетям операторов, может быть непригодна к анализу и использованию в работе госорганов, говорится в заключении экспертной рабочей группы федерального уровня под руководством министра открытого правительства Михаила Абызова по поводу закона Яровой. Авторы документа ссылаются на подсчеты рабочей группы экспертного совета при правительстве: те указывают, что сейчас объем шифрованного трафика в сетях операторов составляет 49%, но уже через три года его доля в сетях операторов может достичь 90%. В то же время технология, позволяющая расшифровывать трафик, отсутствует. Это может создать трудности при исполнении закона, говорится в заключении группы.