Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: Слова

Слова

Кирилл

«Мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения белых с красными, верующих с неверующими».

По словам Патриарха Московского и всея Руси, передача Исаакиевского собора РПЦ в год столетия революции «призвана стать символом примирения нашего народа». («Интерфакс»)

Виталий Мутко

«Это будет продолжаться, безусловно. К сожалению, британские СМИ считают, что могут давать оценки, поучать и рассказывать».

Вице-премьер прокомментировал фильм ВВС о том, что российские фанаты грозят англичанам «фестивалем насилия» на чемпионате мира по футболу – 2018. (ТАСС)

Петр Порошенко

«[Президент России Владимир] Путин глубоко и искренне ненавидит Украину. Он отрицает идентичность украинского народа, я знаю это».

По словам президента Украины, его российский коллега «не видит для Украины никакого места на политической карте Европы». («РИА Новости»)

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