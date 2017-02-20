Как в лучших отелях

Ниже цены и больше комфорта – рынок элитного жилья Москвы готов предлагать квартиры уже не только с отделкой, но и с гостиничным сервисом и под брендом известного отеля. Эта практика давно распространена за рубежом

Как и несколько предыдущих лет, 2017-й пройдет под знаком конкуренции застройщиков дорогого жилья за покупателя, который становится все более рациональным и прижимистым. Девелоперы, измученные валютными встрясками и борьбой за себестоимость, пытаются удовлетворить запросы богатых клиентов с поправкой на продолжающийся на рынке недвижимости кризис.

На смену бассейнам пришли велнес-студии: «Выделить пару помещений с раздевалками, душем и массажными столами, к примеру, под йога-зал – затраты для девелопера небольшие, а имидж объекта сразу улучшается», – объясняет Наталья Шичанина, директор по продажам Vesper. К системам климат-контроля и центральным пылесосам от мировых брендов в домах добавились комнаты для отдыха шоферов и кладовые для хранения спортивного инвентаря и т. п.

Правило Style Service Safety, по выражению Алены Бригадновой, директора агентства Finch, постепенно становится определяющим для сегмента дорогого жилья. Среди новостроек все больше становится не только проектов квартир с отделкой – их предлагают клиентам, например, компании Vesper, «БС групп» и др., – но и апартаментов с гостиничным сервисом. Хотя такие проекты массовыми не назовешь. По информации агентства Contact Real Estate, за 2016 г. в Москве было продано 62 лота с отделкой, это чуть более 10% от общего числа сделок в элитном сегменте – их было 556, по версии Kalinka Group.

Что же касается отельного сервиса, то, как справедливо заметила Бригаднова, под ним у нас до сих пор ошибочно понимают службу консьержа, который выполняет самые невообразимые пожелания клиентов. Хотя в международном понимании это стандарт гостиничного обслуживания высокого класса, «начиная от уборки, заканчивая охраной, которой вы не замечаете». Тем не менее только за последний год Бригаднова консультировала двух девелоперов, которые решили построить в Москве бутик-отели с апартаментами. Компании приходят к консультантам уже с идеей отеля, апартаменты в этом случае – способ получить быструю прибыль от продаж, в том числе продаж гостиничного бренда, рассказывает она.

Алексей Трещев, директор по городской и загородной недвижимости Knight Frank, считает, что в Москве в активной продаже только два высокобюджетных комплекса с сервисными апартаментами: «Эта ниша совсем не заполнена, хотя мы видим, что новый формат вызывает активный интерес у покупателей». Компания недавно стала брокером нового проекта апартаментов и бутик-отеля MOSS Apartments. Его изюминкой Трещев называет разнообразный сервис, который управляющая компания MOSS Hospitality обещает предоставить жильцам: это и освобождение от бытовой рутины по ведению домашнего хозяйства, и услуги по сдаче и управлению апартаментов, а также ресторан «Кофемания» в том же здании.

«В мире апартаменты с полным комплексом услуг пятизвездочного отеля – уборка, заказ еды, кафе и рестораны, всевозможные сервисы health & beauty – распространенная практика. В России она только формируется», – говорит и Леонид Капров, старший вице-президент «Галс-девелопмента». Хотя, по его словам, при правильной организации проекта наличие гостиничного управления повышает спрос на недвижимость на 30–40%. У «Галса» два таких проекта: в Сочи и в Москве. На юге это курортный комплекс «Камелия», апартаменты в котором были проданы менее чем за два года – не в последнюю очередь благодаря премиальному сервису швейцарского бренда Swissotel. В столице это квартал «Сады Пекина», ставший лидером по продажам среди элитных объектов компании в 2016 г. (70% апартаментов проданы). Собственники могут пользоваться инфраструктурой отеля «Пекин», расположенного по соседству, для многих из тех, кто наезжает в Москву лишь на выходные, это стало определяющим фактором, уверяет Капров. Формат брендированных резиденций актуален в крупных городах, где сформировался спрос на дорогое жилье, говорит Иван Кисеев, директор по развитию Marriott International в России и странах СНГ. Недавно о привлечении гостиничного оператора Mandarin Oriental в МФК (включающего не только отель, но и 140 квартир) на Софийской набережной объявила Capital Group. Наличие отеля под таким брендом, безусловно, повысит престижность всего проекта компании, говорила ранее «Ведомостям» руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер. С ней согласен Трещев. «В Европе, США и Азии такой формат жилья пользуется высоким спросом у покупателей, ценящих свое время, и рынок сервисных апартаментов растет высокими темпами», – отмечает Трещев.

«Известный отельный бренд привлекает покупателей, в этом случае им уже не так важно, кто застройщик, – говорит Дмитрий Халин, управляющий партнер Savills Россия. – Некоторые даже коллекционируют апартаменты под брендом определенного гостиничного оператора в разных странах». За границей девелоперы давно уловили этот тренд, соглашается Марина Кузьмина, директор по зарубежной недвижимости Knight Frank. В частности, консультируемая Knight Frank группа Kerzner (гостиничный оператор высокого класса) недавно открыла в Дубае (ОАЭ) продажи в жилом комплексе, который носит то же название, что и отель под ее управлением, – пятизвездочный Atlantis The Palm на насыпном острове Пальма Джумейра.