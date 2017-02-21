Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: «Ростех» не торгуется

«Ростех» не торгуется

«Ростех» добился своего – его «дочка» получила от правительства без конкурса контракт на развитие системы закупок
Госкорпорация с осени добивалась контракта
Госкорпорация с осени добивалась контракта
М. Стулов / Ведомости

Контракт на развитие и эксплуатацию единой информационной системы (ЕИС) закупок «РТ – проектные технологии» («дочка» «Ростеха») получили на 2017–2018 гг. Распоряжение председателя правительства Дмитрия Медведева о назначении компании единственным исполнителем размещено на сайте правительства.

Госкорпорация с осени добивалась контракта. Ее гендиректор Сергей Чемезов писал первому вице-премьеру Игорю Шувалову. 19 января президент Владимир Путин поручил Медведеву в течение месяца назначить единственного исполнителя по развитию ЕИС (конкретная компания не была указана). Кандидатуру «Ростеха» поддержал Минфин. Смена разработчика важной и технологически сложной системы на конкурсе повышает риски потери информации, говорилось в письме в аппарат правительства первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко. Контракт Минфин оценил в 350 млн руб. в год, но допускал увеличение, если изменится функционал системы.

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