Быстрее, выше, честнее

Ожидаемое участие Владимира Путина в выборах-2018 (официально Кремль это пока не подтверждает) не оставляет сомнений в том, что его победа предопределена, а выборы пройдут по модели «референдума о доверии национальному лидеру», рассказали «Ведомостям» два собеседника в Кремле, знакомых с ходом обсуждения этого вопроса на экспертных совещаниях в администрации президента. «Нет сомнений, выберется Путин или нет. Стоит задача, чтобы у людей не появилось ощущение, что ходить на выборы незачем, если президент и так выберется», – говорит один из чиновников. Он же формулирует обсуждаемые главные критерии кампании: успешными будут считаться выборы более чистые, прозрачные и легитимные по сравнению со всеми предыдущими. Второй момент – важно, чтобы Путин набрал больше, чем на всех прежних выборах, как в относительных, так и в абсолютных числах, добавляет второй собеседник. Но речь не об установках, а о создании максимально комфортных условий, чтобы проголосовать смогли как можно больше людей, настаивает он: «Высокий процент, но низкая явка было бы плохим сценарием – в отличие от думской кампании, где абсолютные числа не так важны. Ведь Россия – президентская республика».

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