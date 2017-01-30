Демократия
Статья опубликована в № 4251 от 30.01.2017 под заголовком: Уравнение с одним известным

Стратегия переизбрания Владимира Путина начинает обсуждаться

Кремлю может потребоваться избрание большинством списочных избирателей
Стратегия переизбрания Владимира Путина еще не объявлена, но уже обсуждается
Стратегия переизбрания Владимира Путина еще не объявлена, но уже обсуждается
Максим Стулов / Ведомости

До выборов президента в марте 2018 г. остается чуть более года, но безоговорочный фаворит уже известен. Хотя сам Владимир Путин говорил о преждевременности любых решений, большинство экспертов убеждены, что Путин на четвертый срок пойдет. Политики пока осторожнее. Например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признавался, что «как гражданин» хотел бы, чтобы Путин баллотировался на новый срок. А председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил в конце декабря: «Я не просто рассчитываю, мне бы, конечно, так хотелось. Этого ждут люди».

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