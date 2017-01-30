Стратегия переизбрания Владимира Путина начинает обсуждаться

До выборов президента в марте 2018 г. остается чуть более года, но безоговорочный фаворит уже известен. Хотя сам Владимир Путин говорил о преждевременности любых решений, большинство экспертов убеждены, что Путин на четвертый срок пойдет. Политики пока осторожнее. Например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признавался, что «как гражданин» хотел бы, чтобы Путин баллотировался на новый срок. А председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил в конце декабря: «Я не просто рассчитываю, мне бы, конечно, так хотелось. Этого ждут люди».

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