Власть
Статья опубликована в № 4244 от 19.01.2017 под заголовком: «Единая Россия» обновляет кадры

«Единая Россия» настроится на президентские выборы

Но ведущую роль в избирательной кампании 2018 года партия играть не будет, уверены эксперты
На предстоящем съезде руководящие органы «Единой России» обновятся наполовину
На предстоящем съезде руководящие органы «Единой России» обновятся наполовину
А. Гордеев / Ведомости

В предстоящие выходные (21–22 января) «Единая Россия» проведет отчетно-выборный съезд. Приглашены министры правительства (будет обсуждаться выполнение предвыборной программы), руководители региональных исполкомов и приемных лидера партии Дмитрия Медведева. Сам он выступит с политическим докладом во второй день съезда о результатах работы партии и о том, что предстоит сделать, сообщил секретарь генсовета единороссов Сергей Неверов. Владимир Путин на съезд не приедет, сообщил канал «Дождь» и подтвердил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На съезде, решения которого коснутся предшествующего выборам президента в марте 2018 г. периода, переизберут все руководящие органы партии – лидера, высший и генеральный советы, отметил Неверов. В генсовете ожидается ротация 50–60% членов. В конце 2016 г. в партии обсуждалась замена Неверова, близкого к председателю Думы Вячеславу Володину. Сам он руководящих должностей в партии не имеет, и после избрания в Думу в его окружении говорили, что Володин не намерен совмещать свою должность с постом в партии. Могут ли Володин и Неверов изменить свой статус в партии, в «Единой России» обсуждать отказываются. На должность заместителя секретаря – куратора регионов ожидается назначение бывшего сотрудника Кремля Виктора Селиверстова (вместо Виктора Кидяева).

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