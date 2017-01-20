Песков выразил надежду, что Путин будет баллотироваться на новый срок

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью BBC «однозначно дал понять, что его начальник пойдет на новый срок, и что альтернативы ему он в рядах нынешней оппозиции не видит», - говорится на сайте телекомпании. Приведенные цитаты Пескова, впрочем, менее однозначны.

«Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90% населения», - заметил Песков. Из этого репортер сделал вывод, что «президент Путин определенно пойдет на следующий срок в 2018 г». В ответ Песков напомнил, что еще во время первого интервью в 2004 г. он сказал: «Как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он (Путин) примет решение идти на новый срок».

Пескову был задан вопрос о том, мог бы он гарантировать, что оппозиционеру Алексею Навальному «будет по крайней мере позволено участвовать в выборах 2018 года и бросить вызов Путину?» Песков заметил, что «гарантировать или не гарантировать это может только наш глава Центральной избирательной комиссии», а у него таких полномочий нет.