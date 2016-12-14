Участие Алексея Навального в выборах президента может быть полезно Кремлю

Оппозиционер Навальный планирует идти на выборы самовыдвиженцем, ему нужно будет 300 000 подписей. Сбор средств на кампанию через интернет-кошельки уже стартовал. Также Навальный поставил цель собрать 100 000 наблюдателей. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, в первую очередь предстоит решить организационные задачи: зарегистрировать на сайте 300 000 человек, которые будут готовы подписаться за выдвижение, чтобы, когда начнется кампания, подписи можно было собрать быстро, и включить сторонников в информационную работу. Поэтому объявление о выдвижении и было сделано за год с лишним до выборов, поясняет она: «Суд по делу «Кировлеса» ни при чем. Это заявление все равно было бы сделано, поскольку в Конституции есть запрет на участие в выборах только для тех, кто находится в местах лишения свободы». За шесть часов вторника было собрано 1,8 млн руб., общий бюджет кампании планируется в 1 млрд руб., говорит Ярмыш.

Право участвовать в выборах Навальный вернул себе в ноябре, когда президиум Верховного суда – во исполнение решения ЕСПЧ – отменил приговор по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение (началось на прошлой неделе). Именно по этому делу он был осужден по тяжкой статье, это не позволяло ему участвовать в выборах. Есть еще условный срок по делу «Ив Роше», но по нему он осужден за преступление средней тяжести, что не мешает выдвижению.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, как в Кремле относятся к выдвижению Навального, ответил: «Никак». Другие чиновники были разговорчивее, но на условиях анонимности.

«Участие Навального интриги в кампанию не добавит. Единственной интригой будет то, какой процентный порог он сможет преодолеть, но на самом исходе выборов его участие никак не скажется», – уверен высокопоставленный федеральный чиновник. Заявление Навального – это попытка давления на кировских судей, думает он: «Видимо, ему хочется сформировать у них ощущение, что они судят не человека, которого обвиняют в банальном выводе активов, а кандидата в президенты».

Навальный хочет перевести возможность нового приговора в политическую сферу, согласен бывший федеральный чиновник.

«Рисков от его участия в выборах больше, ибо он не политик, а медиакиллер: зачем подставлять президента под шквал его критики?» – продолжает бывший федеральный чиновник. Одно дело – экспериментировать с мэром на выборах в Москве в 2013 г. и совсем другое – с президентом, уверен он: «Нужно просто пойти на выборы с нормальной линейкой кандидатов и победить красиво и с хорошим результатом. Явку можно обеспечить и без Навального».

На совещаниях первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко с экспертами обсуждался конкурентный сценарий выборов-2018, способный поднять явку и создать интригу, напоминает близкий к Кремлю собеседник: «Очевидно, что это попытка его реализации. Навальный был полезен в межэлитных войнах, может быть полезен и на выборах».

Участие Навального может повысить явку и сделать кампанию интереснее, но только если это не будет риском для власти, т. е. если рейтинги будут держаться на нынешнем уровне, считает замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин: «Его участие может быть использовано для легитимации нового или «старого нового» президента».

Мечты, популизм и разумное Навальный опубликовал и предвыборную программу. В ее экономической части он предлагает установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 25 000 руб., освободить от налогов индивидуальных предпринимателей, субсидировать ипотечные ставки. На сверхдоходы будет отдельный налог, а олигархи должны заплатить разовый налог за приватизацию 1990-х. Политической изоляции необходимо противопоставить сближение с Европой, а для Средней Азии и Закавказья – ввести визы. Приоритетами бюджета должны стать здравоохранение, образование и дороги. Нужно дать регионам больше самостоятельности и оставлять им больше налогов.

Частично эти предложения похожи на предвыборную программу ЛДПР: повышение МРОТа до 20 000 руб. и освобождение начинающих предпринимателей от налогов на два года.

Чтобы вызвать доверие, любая программа должна быть финансово обоснована, говорит директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова: «Иначе это просто мечты». Часть программы, безусловно, правильная – например, изменение приоритетов госрасходов, оценивает она. Повышение МРОТа – самое слабое место: зарплаты связаны с производительностью, без ее роста повышение зарплат выльется только в рост безработицы. Нужно думать, что сделать для роста экономики, а не как и что лучше поделить, советует она. По мнению руководителя Экономической экспертной группы Евсея Гурвича, в программе есть лозунги, правильные частично: чтобы увеличить расходы на медицину, надо сказать, за счет чего, без этого подобное утверждение экономически бессмысленно. Есть заявления, которые непонятно как реализовывать, например налог на несправедливую приватизацию, продолжает Гурвич. И есть чистый популизм – например, повышение МРОТа красиво выглядит, но в реальности приведет к ликвидации целых отраслей, которые при таких зарплатах станут нерентабельны. На III квартал 2016 г. 25 000 руб. примерно соответствуют медианной зарплате в России (половина работающих получает меньше, половина – больше). Свернуть Прочитать полный текст

Навальный сформировал собственную повестку, если дело «Кировлеса» завершится не в его пользу, он сможет заявить, что оно политически мотивировано, поскольку он главная угроза для режима, полагает политолог Константин Калачев: «Шансов на выборах у него нет. Но если демократический кандидат набирает больше 5%, то это дает ему моральное право выступать как электоральный паровоз. А Навальный молод и может позволить себе подождать». Ни одной стоящей перед властью задачи вроде повышения явки или легитимации выборов это не решит, уверен Калачев: «Выборы будут носить референдумный характер независимо от состава участников. Главное – обеспечить явку. Сторонников у Навального мало, а вот часть сторонников Путина он может деморализовать, негативная повестка может перебить все остальное». В любом случае участие Навального в выборах – это угроза для Кремля, резюмирует Калачев: «Если он повысит свою капитализацию как политика, то с ним нужно будет считаться. А это вопрос стратегического планирования администрации президента, такого кандидата за пояс не заткнешь, нужно будет что-то предложить. Поэтому пока в его допуске больше минусов, чем плюсов».

У демократов уже есть два кандидата в президенты – Навальный и Григорий Явлинский, но у второго партия и ему нужно собрать лишь 100 000 подписей, напоминает политолог Евгений Минченко: «У Навального же есть известность и инерция выборов 2013 г., где он получил 27%. Навальный сегодня заявил себя фигурой, равной Явлинскому, а не Путину». В 2013 г. жесткие действия властей против Навального предпринимались намеренно, чтобы раскачать его как альтернативу Собянину для его ослабления, говорит эксперт: «Сейчас же задача политически накачать Навального не стоит, нет тех, кому это было бы выгодно».

Выдвижение Навального выгодно и для власти, и для общественности, возражает политолог Александр Кынев: «О победе речи не идет, но легитимность выборов повышается, как и явка». Власть считает, что процесс может выйти из-под контроля, и боится рисковать, полагает эксперт: «Навальный воспринимается как самостоятельная фигура, он может быть плохо управляемым и выйти за флажки того результата, который был бы им комфортен. Хотя, учитывая ситуацию в стране, вряд ли эти страхи могут воплотиться». Плюсом же для общественности может стать шанс появления реальной демократической партии, говорит Кынев: «Главными проигравшими становятся старая демократическая и думская оппозиция – они привыкли к скучным кампаниям, новые лица для них риск. Навальный же контратакует, теперь все действия в отношении его будут восприниматься через это заявление».

Навальный выбрал лучшее время для своего заявления, считает политолог Глеб Павловский: «Он становится фигурой не локального, а международного масштаба. С точки зрения мировых СМИ, он первый заявленный кандидат в президенты». Навальный воспринимается уже не как человек внутри оппозиции, а как отдельная величина, которая соотносится с Путиным, и он будет рискованным противником для всех, кроме нынешнего президента, полагает Павловский: «Тем, кто нелоялен власти, смешно говорить о ее легитимности, для тех, кто власть поддерживает, тоже вопрос легитимности не стоит. Путин терпеть не может непрогнозируемого риска, а соревноваться с популистом – как раз такой риск».