Навальный начал сбор «фьючерсов на подпись» для выборов президента

Оппозиционный политик Алексей Навальный сегодня опубликовал основные пункты своей платформы, с которой намерен идти на выборы президента России в 2018 г.

На сайте размещена кнопка «присоединиться» к платформе Навального. С ее помощью оппозиционер фактически собирает электронные фьючерсы на подпись за выдвижение его кандидатом в президенты в 2018 г. После ввода личных данных и подтверждения их по sms на сайте появляется объявление следующего содержания: «Когда начнется официальный сбор подписей, у нас будет всего несколько недель, чтобы собрать 300 000 идеальных подписей в 40 регионах. Чтобы это сделать, мы начинаем готовиться прямо сейчас. Подтвердите, что вы будете готовы оставить подпись в поддержку участия Алексея Навального в выборах президента России». Далее присоединившемуся предлагают рассказать о своем выборе в соцсетях.

Цифра 300 000 подписей означает, что Алексей Навальный идет на выборы президента самовыдвиженцем. Партийному кандидату достаточно собрать 100 000 подписей. «Присоединяйтесь, друзья. Вместе мы устроим настоящие выборы», – написал Навальный в Twitter.

На данный момент Навальный может участвовать в выборах президента. В середине ноября Верховный суд отменил ему приговор по делу «Кировлеса» и отправил дело на новое рассмотрение. Это решение было принято после того, как в феврале Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу Навального и предпринимателя Петра Офицерова на приговор по делу «Кировлеса». Именно по этому делу Навальный был осужден по тяжкой статье, которая не позволяла ему выдвигать свою кандидатуру на выборах. У Навального есть еще условный срок по делу «Ив Роше», но по нему он осужден за преступление средней тяжести, которое не является ограничением для участия в выборах.

На прошлой неделе в Ленинском районном суде города Кирова началось повторное рассмотрение дела «Кировлеса». Вчера на суде прокуроры зачитали то же обвинительное заключение, которое было в 2013 г., сообщал Навальный. Напомним, что 18 июля 2013 г. Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными в хищении в особо крупном размере имущества КОГУП «Кировлес», приговорив их к пяти и четырем годам лишения свободы (впоследствии срок обоим заменен на условный).

Последний раз Навальный участвовал в досрочных выборах мэра Москвы в 2013 г., кандидатом от партии «РПР-Парнас». По результатам голосования он получил 27,24% голосов, уступив только исполняющему обязанности мэра Сергею Собянину (набрал 51,37%). Навальный утверждал, что, по данным подсчетов sms-ЦИК, у Собянина 49,47% голосов, а значит, Собянин не победил в первом туре. Навальный подал в Мосгорсуд заявление с требованием пересмотреть результаты выборов ввиду нарушений, но суд отказался удовлетворить эти требования.

Платформа Навального

Основной социально-экономический посыл платформы политика – сглаживание социального неравенства в стране, в том числе за счет «олигархов, чье состояние нажито на перепродаже сырья и господрядах, а также участников залоговых аукционов».

Блок социальной справедливости состоит из пяти основных пунктов: крупный единоразовый налог на упомянутых олигархов; радикальное сокращение бюрократии; полное освобождение от регулирования, налогов и отчетности индивидуальных предпринимателей с «небольшим» доходом; МРОТ – 25 000 руб.; семейная ипотека под 3% годовых. В числе мер, разработанных Навальным «с командой ведущих экономистов», – высокий налог на сверхдоходы, прозрачность госкорпораций, снижение налоговой нагрузки на малый бизнес и самозанятых россиян.

Второй блок платформы Навального – борьба с коррупцией. Здесь оппозиционер предлагает сразу возбуждать уголовное дело при большом расхождении расходов чиновника с доходами и вести антикоррупционные процессы публично и гласно. Кроме того, необходимо 100%-ное раскрытие конечных собственников всех компаний, участвующих в госзаказе.

В социальном блоке Навальный призывает предпочесть больницы и дороги дворцам чиновников, удвоив расходы на здравоохранение, тратя «любые деньги» на образование и приводя дорожные сети России к стандартам XXI в. «Современные больницы, качественные школы, безопасные дороги – самое лучшее вложение в будущее страны», – говорится в тексте.

Региональная политика Навального сводится к укреплению и развитию местного самоуправления, включая передачу налоговых полномочий на места. «Федеральная власть должна сохранять границы и поддерживать порядок, строить дороги и больницы, но вот определять, что у них будет во дворе, люди должны сами», – пишет политик.

В экономике предлагается перестать тратить деньги на войны «на территории Сирии и Украины», стимулировать «политическое и экономическое сближение с благополучными европейскими странами», но ввести жесткий визовый режим со Средней Азией и странами Закавказья.

Реформа государственной власти по Навальному должна начаться с реформы судов. За этим последует реформа полиции, в ходе которой особое внимание получат низовые подразделения, которые «должны быть хорошо профинансированы и освобождены от большей части бесполезной отчетности». Силовики лишатся «излишних полномочий, которые сейчас позволяют им облагать поборами предпринимателей».

«Восстановление справедливости в стране должно начинаться с честных судов и полицейских», – подытоживает Навальный.