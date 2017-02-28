Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: Google ищет мира с ФАС

Google ищет мира с ФАС

Google предложил антимонопольной службе заключить мировое соглашение. Для этого корпорации все равно придется выполнить предписание чиновников, предполагают юристы
  • Екатерина Брызгалова,
  • Анастасия Голицына
  • / Ведомости
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Максим Стулов / Ведомости

Американская интернет-компания Google предложила российской Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заключить мировое соглашение по основному судебному спору с ней, сказал «Ведомостям» представитель ФАС. «Корпорация Google обратилась в понедельник к нам с возможностью заключения мирового соглашения», – сообщил он. Представитель Google подтвердил это «Ведомостям». Он сообщил, что в суд «было подано ходатайство об отложении слушаний в связи с возможностью заключения мирового соглашения и все участники процесса его поддержали». Суд это ходатайство удовлетворил и перенес слушания на 27 марта, говорит он. Представители ФАС и Google отказались раскрывать условия мирового соглашения. Они еще обсуждаются, сказал представитель ФАС.

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