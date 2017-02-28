Google ищет мира с ФАС

Android остается самой популярной в России мобильной операционной системой
Максим Стулов / Ведомости
Американская интернет-компания Google предложила российской Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заключить мировое соглашение по основному судебному спору с ней, сказал «Ведомостям» представитель ФАС. «Корпорация Google обратилась в понедельник к нам с возможностью заключения мирового соглашения», – сообщил он. Представитель Google подтвердил это «Ведомостям». Он сообщил, что в суд «было подано ходатайство об отложении слушаний в связи с возможностью заключения мирового соглашения и все участники процесса его поддержали». Суд это ходатайство удовлетворил и перенес слушания на 27 марта, говорит он. Представители ФАС и Google отказались раскрывать условия мирового соглашения. Они еще обсуждаются, сказал представитель ФАС.