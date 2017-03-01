Статья опубликована в № 4271 от 01.03.2017 под заголовком: Иностранцам нужен НДС

Иностранцам нужен НДС

Иностранным производителям будет выгоднее реэкспортировать товары, произведенные в России. У них появится возможность возмещать НДС
Компания может ввезти товар для последующей переработки и экспорта, не выплачивая таможенные пошлины и НДС. Проблемы компаний связаны с вывозом произведенной в России продукции
Компания может ввезти товар для последующей переработки и экспорта, не выплачивая таможенные пошлины и НДС. Проблемы компаний связаны с вывозом произведенной в России продукции
Михаил Почуев / ТАСС

Правительство планирует обнулить ставку НДС при реэкспорте товаров, произведенных иностранными компаниями в России в режиме переработки. Об этом сообщил замминистра экономического развития Станислав Воскресенский (цитата по ТАСС). Сейчас Российский экспортный центр и ФТС улучшают процедуры режима переработки, пояснил он, но есть препятствия: в Налоговом кодексе не предусмотрена нулевая ставка НДС при реэкспорте. Договорились поправить норму, сказал Воскресенский.

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