Указка для абитуриента

Высшая школа экономики опубликовала шестой ежегодный мониторинг качества приема в российские вузы, их рейтинг определяется по среднему баллу ЕГЭ абитуриентов, поступивших на бюджетные и платные места в 425 университетов, академий и институтов (военные и творческие вузы в мониторинг не вошли). При некоторой условности (часть абитуриентов поступают вне конкурса) этот рейтинг отражает уровень спроса на определенные специальности.

Средний балл поступивших на специальности, связанные со здравоохранением, продолжает медленно расти, за пять лет (2012–2016) он увеличился на 3,5. Второй год подряд растет балл принятых на педагогические специальности, с 2014 г. он вырос на 4 балла. Средние баллы принятых на юридические и экономические факультеты продолжили рост, на нефтегазовых специальностях – немного снизились. Растет число и средний балл абитуриентов, желающих учиться ядерной физике, информатике и вычислительной технике. Остаются непопулярными инженерные специальности на транспорте и в металлургии. Аграрные специальности остаются непрестижными, в среднем туда поступают абитуриенты с самыми низкими баллами.

По мнению ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, данные мониторинга отражают различный эффект влияния госполитики в образовании и на рынке труда. Рост спроса на медицинское образование обусловлен традиционными представлениями о престиже профессии, мнением о том, что хороший врач востребован и в бюджетной, и в платной медицине. Рост популярности педагогических вузов связан с эффектом «майских указов» 2012 г. – спустя два-три года люди поверили в возможность получать достойную зарплату и строить карьеру в образовательной сфере. Кроме того, отмечает Кузьминов, после смены некоторых ректоров крупных вузов педагогическое образование обновилось, повысилось его качество.

Призывы к молодежи идти в инженеры имели ограниченный эффект: абитуриенты и их родители видят, что хороший заработок при достойных условиях труда получают лишь немногие представители этой профессии, а многие технические вузы обучают студентов по старинке. Карьера в контроле и распределении благ остается привлекательнее, чем их производство. Эффект импортозамещения в аграрном образовании пока не сработал: сельское хозяйство по-прежнему представляется тяжелым трудом, связанным с бытовыми лишениями и отрывом от благ цивилизации.