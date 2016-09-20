Россия с Путиным

Выборы в Думу завершили оформление политических очертаний России посткрымского консенсуса. Исход их определили мобилизованные и сплоченные президентскими идеями и решениями избиратели, в то время как за бортом остались те, чья картина мира выглядит иначе. Консенсус на то и консенсус, что не предполагает дискуссии, а только объединение перед угрозой извне: инструментально новая Госдума перестанет даже формально быть пространством разрешения противоречий.

Новая Госдума – это парламент абсолютного путинского большинства, в этом смысле выборы депутатов фактически стали референдумом о доверии президенту. И это большинство получило даже больше мандатов, чем в прежнем составе, и больше, чем требуется для принятия конституционных законов. Нет таких идей, которые оно не могло бы реализовать (включая правку Конституции), и нет ни одного депутата, который мог бы хотя бы высказаться против. Такая Дума станет еще более эффективным штамповщиком спущенных сверху законопроектов.

При этом арифметически новая Госдума – парламент меньшинства. Выборы прошли при непривычно низкой явке, особенно драматичной в Москве и Петербурге, где установлены новые антирекорды. Именно на низкую явку ставила власть, перенеся дату выборов на сентябрь, кампанию – на лето, центр тяжести информационной повестки – на внешнюю политику и т. п. Именно низкой явкой во многом определен успех «Единой России», получившей и по партспискам, и по одномандатным округам куда больше, чем давали ей накануне социологи. 54% проголосовавших за ее партсписок – это только 26% от общего числа избирателей в стране (в 2011 г. было 30%).

Выборы проигнорировали не только оппоненты власти, но и ее сторонники. В численном выражении сократилось число голосов и за «Единую Россию, и за парламентскую оппозицию, и за «Яблоко» с «Парнасом»: апатия распределена в обществе довольно равномерно.

Главной жертвой низкой явки оказалась внесистемная оппозиция: на этот раз ни одна партия не набрала даже 3%, которые дают право на госфинансирование и льготы при выдвижении кандидатов. Три одномандатника картины не меняют, будучи представителями лояльных власти сил.

В сумме все непарламентские партии получили на выборах по партспискам 11%. Можно спорить о том, что определило их провал: скомканная кампания, сознательный отказ части электората от участия в выборах, высокий уровень апатии в обществе в целом, ошибки стратегии и тактики, отсутствие новых лиц и внятного месседжа или все вместе. Результат не меняется: либеральная оппозиция, городской средний класс снова остались без представительства в парламенте, попытка участия в легальной политике оказалась бесплодной.

Провал невнятных надежд, появившихся после реформы партийного и либерального законодательства, смены руководства ЦИК, деклараций о чистоте выборов, в краткосрочной перспективе приведет только к разрастанию общественного пессимизма, но в долгосрочной должен поднять вопрос о необходимости найти какую-то иную консолидирующую идею на смену прежней «России без Путина».