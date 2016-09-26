Антикризисный менеджмент Вячеслава Володина

В том, что Вячеслав Володин – очень эффективный менеджер, сомневаться не приходится. Достаточно вспомнить, какое наследство он получил от Владислава Суркова, придя в Кремль в декабре 2011 г.

«Единая Россия» провалилась на думских выборах, получив менее 50% голосов, – причем это «менее» могло бы оказаться совсем уж катастрофическим, если бы не ловкость рук членов избиркомов. Укрупнение партсистемы тоже сработало не в пользу партии власти – в отличие от стратегии Навального «голосуй за любую партию, кроме «Единой России». При этом «выборы второй свежести» разбудили гражданское общество, которое тут же вышло на улицу в весьма устрашающих власть количествах. Наконец, окончательно распоясались всевозможные НКО, несанкционированно приучавшие россиян к неправильной свободе и демократии, да еще и на иностранные деньги.

А что мы видим спустя каких-то пять лет?

Раздрай в Думе успешно предотвращен (не без помощи Путина и «посткрымского консенсуса», конечно), а оппозиционеры по принципиальным для Кремля вопросам голосуют неотличимо от «Единой России». Либерализация партсистемы привела к тому, что новые партии отнимают голоса у думских оппозиционеров, увеличивая тем самым результат «Единой России». Возвращение одномандатников позволило единороссам провернуть в Госдуме тот же трюк, которым они регулярно пользуются в регионах – когда недобор голосов по партспискам с лихвой компенсируется почти стопроцентным результатом в округах. Ну а проснувшееся было гражданское общество благополучно погрузилось в новую спячку. Для этого оказалось достаточно ужесточить наказание за нарушения на митингах, поприжать независимые СМИ новыми ограничениями и ввести всеобъемлющее определение политической деятельности, позволяющее записать в иностранные агенты даже кружок кройки и шитья.

Возникает, правда, вопрос: зачем же такого супер­эффективного антикризисного менеджера сослали в Думу? Или там тоже какие-то проблемы? Пока нет, но вполне могут появиться. Ведь, во-первых, многие одномандатники зависят от губернаторов, которые, как недавно выяснилось, так и норовят создать какую-нибудь ОПГ или взять взятку. А во-вторых, некоторые депутаты могут ведь и сами поверить в то, что победили на выборах честно и прозрачно, и начнут требовать каких-то особых прав и привилегий для себя или своих регионов. И чтобы их образумить, как раз и нужен человек, который точно знает, благодаря чему (и особенно кому) все они на самом деле избрались.