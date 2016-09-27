От редакции
Статья опубликована в № 4169 от 27.09.2016 под заголовком: От редакции: Наука по-русски

Наука становится отечественной

Почему импортозамещение в науке вредно
  • Павел Аптекарь,
  • Андрей Синицын

Минобрнауки обещает ввести новую систему оценки работы ученых, в которой публикации в ведущих зарубежных журналах не будут обязательным критерием. Такое «импортозамещение» в науке может быть вредным.

На встрече с ректорами в Самаре министр Ольга Васильева рассказала, что национальная система оценки на базе публикаций 30 ведущих российских журналов разрабатывается под руководством ректора МГУ Виктора Садовничего. Наличие публикаций в международных базах не будет обязательным: «в условиях сегодняшнего дня нам это сложно сделать». Не очень понятно, что тут министр имеет в виду – объективную слабость работ, противодействие внешних врагов или же ограничения, вводимые своими спецслужбами (в последнее время их внимание к научным публикациям резко выросло).

Новые принципы оценки работы ученых начали вводиться в конце 2012 г. прежним министром науки и образования Дмитрием Ливановым. В них учитывались международный индекс цитируемости Web of Science (WoS), Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), сведения о российских и зарубежных патентах, а также полученных иностранных и российских грантах. Ученые и преподаватели с высокими показателями научного цитирования получали доплаты за академическую активность и надбавки к зарплате. Можно предположить, что «национализация» оценки приведет к изменениям в финансировании ученых и университетов.

Требование «публиковаться в сильных журналах» означает публиковаться в мировых журналах, отмечает профессор Чикагского университета Константин Сонин. «В России нет Science и Nature, а создать журналы такого качества в одной стране невозможно», – резюмирует он.

Расходы на науку в мире растут быстрее ВВП

Система оценок в разных научных дисциплинах существенно отличается, отмечает директор наукометрического центра НИУ ВШЭ Иван Стерлигов. В физике, химии и медицине публикации в ведущих зарубежных журналах играют ключевую роль, но в компьютерных науках больший вес имеют доклады на признанных научным сообществом международных конференциях (будут ли учитываться конференции в новой системе, тоже пока не ясно).

Дисциплин, где большинство ведущих специалистов говорят и пишут на русском, немного, и распространять «необязательность» публикаций в иностранных журналах на все области науки вряд ли целесообразно. Более того, российские ученые уже успели приспособиться к работе в новых условиях. В 2012–2015 гг. число опубликованных работ в реферируемых журналах выросло на 28,3% с 31 340 до 40 206, доля России увеличилась до 2,38%. По темпам роста мы приблизились к передовым научным державам (США, Япония, европейские страны) и быстро растущим Китаю, Индии, Бразилии и Тайваню.

Современная наука носит интернациональный характер – но это противоречит нынешнему российскому тренду на безопасность от всего чужого. На лозунгах «самобытности» и «суверенитета» вполне можно играть. К слову, низкие места российских вузов в международных рейтингах регулярно вызывают попытки сделать рейтинги отечественные (и один из них как раз обещал Виктор Садовничий).

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