Как наказать монополиста

Конкурентные отношения являются базисными для развития рыночной экономики. Следовательно, их охрана – один из наиболее значимых элементов защиты экономических процессов в государстве. В самом общем виде борьба с ограничением конкуренции представляет собой противодействие монополизму на рынке.

В странах с развитой рыночной экономикой считается, что конкурентные отношения должны строго охраняться государством, поскольку посягательства на такие отношения подрывают саму суть рыночной экономики. Например, уголовная ответственность за посягательства на конкуренцию установлена в законодательстве США, Германии, Франции, Великобритании и даже КНР (хотя они не используют термин «конкуренция»). Следует заметить, что во многих государствах c минимальным уровнем вмешательства власти в экономику ответственность за монополистические действия предусмотрена. Это показывает значимость именно конкурентных отношений.

В мировой судебной практике можно найти много интересных примеров привлечения к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Наибольшую известность получили процессы против Microsoft. В частности, в 1999 г. компания была признана виновной в нарушении антимонопольного законодательства США за злоупотребления монополистическим положением при продаже операционной системы и веб-браузера и разделена на две компании.

В последние годы с преступным монополизмом активно борется Китай. Среди компаний, привлеченных к ответственности, например, Audi и Chrysler, которые были обвинены в ценовом сговоре. Надо сказать, что наиболее популярной мерой наказания за нарушение антимонопольного законодательства в западных странах является штраф, который может измеряться в сотнях миллионов и даже десятках миллиардов долларов.

ФАС России регулярно отмечает серьезные нарушения антимонопольного законодательства в России со стороны как хозяйствующих субъектов, так и государства. Данный факт указывается в качестве существенной проблемы развития рыночной экономики в России. Так, согласно докладу ФАС за 2015 г. роль государственных предприятий в формировании ВВП достигла 70%, что свидетельствует о высоком уровне государственного монополизма. В России среди негативных последствий монополистических действий в отдельных сферах экспертами называется существенное завышение цен на отдельные товары по сравнению с государствами со схожим ценообразованием на такую же продукцию, снижение качества товаров и т. д.

При этом ответственность за посягательства на конкурентные отношения установлена в нормах российского административного и уголовного законодательства. В УК РФ в настоящее время присутствует лишь одна специальная норма, направленная на охрану отношений конкуренции – ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). В последние годы данная статья неоднократно менялась с целью повышения ее эффективности. Согласно последней редакции этой статьи уголовная ответственность в России наступает исключительно за картельный сговор.

В Кодексе об административных правонарушениях есть несколько норм, направленных на защиту конкурентных отношений, в частности, заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности (ст. 14.32 КоАП) и недобросовестная конкуренция (ст. 14.33 КоАП).

Однако существующие нормы, как показывает практика, не способны обеспечить эффективную борьбу с монополистическими тенденциями на рынке. Следует выделить несколько проблем, связанных с законодательством об ответственности за правонарушения на конкурентном рынке.

1. Несовершенство конструкции правовых норм. Эта проблема связана с нормами как административного, так и уголовного права. Законодатель значительное число раз в последние годы редактировал рассматриваемые нормы, при этом эффективного их применения добиться не удалось. Например, с 2011 по 2015 г. не было ни одного осужденного по ст. 178 УК РФ. На наш взгляд, основная проблема в контексте данной статьи заключается в обязательности признака крупного ущерба, который составляет 10 млн руб., либо извлечения дохода в крупном размере (30 млн руб.). Доказать наличие взаимосвязи между действиями хозяйствующего субъекта (тем более физического лица) и получением дохода или причинением ущерба с практической точки зрения крайне сложно. Поэтому даже возбужденные уголовные дела очень тяжело довести до суда. Думается, что намного эффективнее было бы введение уголовной ответственности с условием административной преюдиции (ранее она частично присутствовала в данной норме), когда за первое-второе нарушение наступает административная ответственность, а за последующие – уже уголовная вне зависимости от размера причиненного ущерба либо извлеченного дохода.

2. Неэффективность существующей системы административных наказаний. Нормы административного права в отличие от норм уголовного права применяются чаще. Тем не менее назвать их эффективными не представляется возможным. Об этом, кстати, говорит и статистика: в 40–50 случаев, по оценке экспертов, те же субъекты совершают новые конкурентные правонарушения. Думается, что объясняется это, по сути, несущественными наказаниями для субъектов правонарушений. Например, наказание за недобросовестную конкуренцию для юридических лиц составляет от 100 тыс. до 500 тыс. руб., за координацию экономической деятельности, недопустимую в соответствии с антимонопольным законодательством, от 1 млн до 5 млн руб. Очевидно, что для крупных компаний такие штрафы несущественны, а следовательно, нарушение антимонопольного законодательства может быть экономически оправдано даже с учетом привлечения к административной ответственности.

3. Отсутствие уголовной ответственности юридических лиц. Большинство серьезных нарушений на конкурентном рынке как в России, так и в западных странах происходит со стороны крупных компаний. Поэтому ответственность юридических лиц за монополистические действия во всем мире признается эффективным способом противодействия таким нарушениям. Возможная административная ответственность ограничена определенными пределами (зачастую незначительными для пресечения правонарушений). В этой связи введение уголовной ответственности юридических лиц с более строгими наказаниями, в частности, большими штрафами, приостановлением деятельности компании, принудительной реорганизацией (разделением, выделением), стало бы серьезной предупредительной мерой против нарушения антимонопольного законодательства. Оставаясь нерешенными, эти проблемы мешают построению эффективной системы защиты конкурентных отношений и, безусловно, должны быть устранены.

Автор – научный сотрудник Университета Турина