Кризис телевизора

В кризис доверие россиян к прессе падает. По данным октябрьского опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), почти половина опрошенных полагают, что СМИ приукрашивают экономическую ситуацию в стране. Доля считающих, что реальное положение дел в экономике хуже, чем можно представить себе по материалам прессы, увеличилась с августа 2015 г. с 43 до 46%. Сегодня только 28% думают, что реальная картина и картинка в телевизоре совпадают. И всего 6–7% полагают, что СМИ сгущают краски.

Наибольший скептицизм к освещению экономической ситуации в СМИ проявили россияне с высшим образованием, особенно молодые. 55 и 60% респондентов в возрасте 18–30 лет считают его необъективным, 66 и 67% – неполным, 55 и 56% из них полагают, что ситуация в экономике в действительности хуже, чем на экране и на полосах газет. Бедные россияне доверяют информации СМИ меньше, чем более обеспеченные, население небольших (50 000–250 000 жителей) городов относится к ним более скептически, чем жители села и мегаполисов. Такое отношение к освещению кризиса отражает его воздействие на разные слои населения. Село и малые города (за исключением моногородов), во многом привыкшие жить натуральным хозяйством, пострадали в последние годы меньше крупных и средних.

Замдиректора Института социологии РАН Михаил Черныш полагает, что скепсис респондентов ФОМа связан с общим снижением уровня доверия к СМИ. Репортажи о преодолении кризиса и статьи о якобы положительном влиянии санкций на отечественную экономику противоречат тому, что люди испытывают на себе: ощутимое снижение реальных доходов, рост цен, падение качества жизни. Репутация телеканалов, радиостанций и газет также страдает от того, что они преимущественно воспроизводят официальную, оптимистичную точку зрения. Кроме того, полагает эксперт, люди стали меньше доверять СМИ из-за противоречивых и часто не сбывающихся прогнозов.

Уровень доверия населения к прессе действительно падает, согласно данным исследования ФОМа. В августе 2015 г. СМИ доверяли 47%, не доверяли – 41%, сейчас ситуация заметно изменилась: не доверяют 51%, доверяют 40%.