От редакции
Статья опубликована в № 4200 от 10.11.2016 под заголовком: От редакции: Восстание масс

Восстание масс

Приведет ли победа популиста к переизобретению демократии
  • Николай Эппле,
  • Мария Железнова

Невыносимость для многих победы Дональда Трампа на выборах в США – новость едва ли не более важная, чем сама эта победа. Просчет опросной социологии, не сумевшей предсказать исход выборов, демонстрирует критическое расхождение механизмов замера общественного мнения, настроенных под системно мыслящего и играющего по правилам американца, и несистемной части общества, не участвующей в опросах и голосующей за Трампа как за человека, идущего против системы.

Трамп одержал победу не только и не столько над Хиллари Клинтон, он одолел и формально выдвинувшую его в президенты республиканскую партию, и отвергавшие его американские элиты, и открыто противостоявшие ему медиа. Оказалось, что стать президентом США можно, заручившись поддержкой одних лишь избирателей. Не ясно, достаточно ли этого для того, чтобы четыре следующих года быть президентом – с учетом огромного груза обещаний и разделенности не только страны, но и самих республиканцев.

Восторг и слезы американских избирателей
Настроения менялись по мере распределения голосов в пользу Трампа

Социолог Григорий Юдин писал («Популистский поворот», «Ведомости» от 7.06.2016) о недовольстве людей, чувствующих себя лишенными влияния на происходящее в своих странах: «Популисты бьют в слабое место технократий – они возвращают в политику людей, которых либерально-демократические режимы оттуда выталкивают. Неудивительно, что успех популистов каждый раз оказывается сюрпризом, ведь их базу составляют слои, которые долгое время воздерживались от участия в системе и были для нее не видны».

Эта ситуация далеко не только американская. Рост популизма и, соответственно, необходимость обновления форм народного представительства констатируются во всем мире.

Евросоюз не будет прежним

Результатами разрыва между фрустрированными массами и технократическим истеблишментом стали Brexit и усиление правых во многих странах Европы. Экономический бестселлер Тома Пикетти посвящен проблеме экономического неравенства, именно неравенство и недовольство называются важнейшим тормозом реформ в переходных экономиках в последнем Transitional Report ЕБРР.

В статье в Foreign Policy, написанной за день до выборов, автор книги Why Nations Fail Дарон Асемоглу также говорит о системном кризисе демократии, и причины его он видит в крахе не только инклюзивных экономических институтов, но и уважения к самому «духу инклюзивности в общественной жизни». Причины все в том же – в невозможности обеспечить всеобщее процветание граждан и нежелании политической системы видеть и решать эту проблему.

Уменьшает ли демократия уровень неравенства в обществе

Демократическая система нуждается в серьезной корректировке, если не переизобретении. Кто бы ни возглавил этот процесс, этот политик окажется в выигрыше. Если таким политиком сможет быть Дональд Трамп – тем лучше для всех. То, что в своем первом выступлении он сказал главное – про необходимость объединения расколотой страны, свидетельствует, что, во всяком случае, основные проблемы он понимает.

В этом смысле победа Трампа может не сулить неизбежной американской трагедии (с таким заголовком вышел The New Yorker), но стать предпосылкой для возвращения политики, в которую могут включиться не находившие себе в ней места «народные массы».

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