Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4201 от 11.11.2016 под заголовком: Вещь недели: Мешок с зерном

Ткачев, безденежье и русский Бог

Три версии рекордного урожая зерна
  • Ирина Скрынник
Мешок с зерном — вещь недели
Мешок с зерном — вещь недели
Е. Разумный / Ведомости

В 2009 г. правительство задумалось превратить Россию в мировую зерновую державу: первая стратегия развития подконтрольной государству Объединенной зерновой компании предполагала рост производства зерновых до 120 млн т к 2015 г. против 97 млн т в 2009 г. Годом ранее Россия собрала рекордные 108,2 млн т зерна. В последующие восемь лет рекорд оставался непобитым – только в этом году Россия соберет больше: не менее 117 млн т зерна, заверил на днях министр сельского хозяйства Александр Ткачев (более чем с 95% посевных площадей уже собрано свыше 114 млн т в весе после доработки).

Может показаться удивительным, почему при работающей программе поддержки отрасли и деньгах многочисленных инвесторов в период между двумя последними кризисами урожай в стране был в пределах 70–97 млн т при потреблении примерно 74 млн т, а к 2014–2015 гг. подрос до 105 млн т.

Есть версия метафизическая. Многие эксперты в годы хороших урожаев говорят, что повезло с погодой. И Ткачев, когда речь заходит о цифрах и урожае, всегда подчеркивает: при благоприятных погодных условиях. Но нашей богоспасаемой стране не может везти просто так; урожаи приходятся на самые кризисные годы – нет ли тут признака особого попечения свыше?

Россия побила рекорд 2008 года по сбору зерновых

Есть версия качественного управления. Ее приверженцы рост урожая объясняют использованием передовых технологий, хороших удобрений, новой техники, соблюдением аграрных технологий. Министр Ткачев: «Таких результатов удалось добиться за счет роста урожайности, которая увеличилась на 60% – с 17 до 27 ц/га. Важно отметить, что при этом на треть сократились посевные площади – с 74 млн до 47 млн га» (цитирует его пресс-служба).

Третья версия – прагматическая. Почему большие урожаи в новой России случаются в кризис? В кризис деньги дорогие или их вовсе нет. А в связи с зачисткой в банковском секторе деньги стало все труднее обналичивать. Когда из-за засухи в 2010 г. урожай не дотянул даже до 61 млн т, аналитики и чиновники оперировали наукообразным понятием «неучтенное зерно». Это когда урожай есть в амбаре, но его нет по документам, а соответственно, и по данным Росстата. Точно посчитать, сколько уродилось в стране зерна, невозможно (это признают и сотрудники Росстата, и профильные чиновники): сколько написал хозяин зерна в ведомости, столько и будет. Зерно – экспортный товар, и, когда денег нет, его становится больше.

По стратегии развития зернового рынка, подготовленной Минсельхозом, к 2030 г. производство зерна должно превысить 130 млн т. Минэкономразвития ожидает восстановления роста экономики уже в следующем году. Это явно противоположные прогнозы.

Комментарии  ()
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13:43 11.11.2016
Ну во-первых это в мешке это ячмень , а во-вторых Этого монополиста , который создает трудности развитию с/х трудности-ФЕРМЕРАМ.!!!!
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