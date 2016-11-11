Ястребы или дельцы

Победа Дональда Трампа на выборах была обеспечена его яркой антисистемной риторикой, но политику его как президента будет определять не она. Судить о возможных политических планах будущего главы Белого дома можно по тем людям, которых прочат на ключевые посты в новом кабинете. И здесь российские надежды на новую политику Трампа могут сначала оправдаться, а потом – рухнуть.

В силовой части своей предвыборной программы Трамп предлагал увеличить численность американской армии, усилить ВМС и ВВС США новой техникой, развивать ПРО для защиты страны от возможных атак со стороны Ирана и КНДР, победить ИГ (запрещенная в России организация) за 30 дней. Обсуждаемые сегодня претенденты на посты госсекретаря и министра обороны выглядят вполне себе ястребами. Госсекретарем может стать, например, ветеран республиканской политики Ньют Гингрич (он уже успел сделать заявление о возможности отмены запрета на поставки Украине летального вооружения), но против него играет возраст – 73 года. Другим кандидатом на пост американские СМИ называют главу комитета по международным отношениям в сенате Боба Коркера – одного из спонсоров акта Магнитского, сторонника расширения санкций против России и противника сокращения американского присутствия в Ираке и Афганистане. Ультраконсерватор, сенатор от Алабамы и член комитета по вооруженным силам Джеф Сешнс может занять пост министра обороны. Он один из главных сторонников расширения ПРО.

Легко предположить, что риторика новой администрации будет боевой, финансирование оборонного комплекса увеличится, военное присутствие в мире не сократится. Это на руку российским ястребам.

В любое время ястребы с обеих сторон выгодны друг другу, поскольку позволяют наращивать военные бюджеты. (К слову, относительные ястребы появились и в Европе, поскольку Трамп обещал заставить ЕС платить по счетам НАТО, – теперь звучат голоса о том, что ЕС нужна своя армия.)

Вот тут-то у России могут начаться проблемы счетного плана – экономика наращивания военных расходов не потянет (что-то похожее случилось в президентство Рональда Рейгана – предыдущего неожиданного президента с актерской биографией).

Среди называемых сегодня кандидатур много ястребов, изоляционистов и консерваторов, но реальная картина появится только после назначений на ключевые посты, говорит политолог Владимир Фролов. Предвыборная повестка для России крайне неприятна, чего стоят, например, только слова о наращивании ПРО. И мы ничего не сможем противопоставить этим планам, так как на новую гонку вооружений у России нет денег, хотя лоббисты ВПК будут, безусловно, рады. Но многое будет зависеть от того, как сложатся отношения двух президентов, именно это сформирует итоговую американскую повестку для России, в которой изначальный отчетливый «ястребизм» может эволюционировать, в том числе из соображений прагматики.