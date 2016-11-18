Собственники, уставшие от России

Новый руководитель надзорного блока в ЦБ Дмитрий Тулин выступил с первой громкой инициативой: банкиры, не видящие перспектив развития своего бизнеса или не имеющие такой возможности (Тулин назвал их «уставшими собственниками»), могут перепоручить свои пока еще не испытывающие проблем детища фонду консолидации, который ЦБ создает на правах санатора. Из таких ненужных банков ЦБ рассчитывает сколотить один финансово здоровый коммерческий банк и затем выставить его на продажу, а миноритарные пакеты распределить между теми самыми уставшими банкирами-донорами. Миноритариям живется легче.

Реформа банковского надзора с приходом на пост главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной стала одной из приоритетных задач регулятора, и за три с лишним года ее руководства лицензий лишилось больше 290 банков, число действующих банков сократилось на треть. Но такая зачистка дорого обходится: расходы на санацию проблемных банков превысили триллион рублей, АСВ получало все новые и новые кредиты на выплаты вкладчикам – и не все на рынке согласны, что цель оправдала средства. Сбор еще не проблемных, но уже неперспективных банков в фонд при ЦБ – попытка решить проблему, не дожидаясь катастрофы вроде вывода активов и толп обманутых вкладчиков, и даже сэкономить на этом до 30% от возможных трат на оздоровление сектора в будущем.

Для банкиров это тоже может стать одним из способов решить замаячившие на горизонте проблемы невозможности выполнять жесткие требования регулятора. С другой стороны, банк во все еще хорошем состоянии логичнее попытаться продать, а не подарить; консолидация идет и естественным путем, а банк с плохими активами вряд ли будет нужен и ЦБ.

В чем ЦБ прав, так это в выборе времени для обнародования своей идеи. Ситуация в экономике не дает оснований для скорых перемен к лучшему, что делает смысл докапитализации частных банков не очевидным – отсюда в том числе и берется «усталость» собственника.

В каком-то смысле государство в лице ЦБ предлагает банкам этически приемлемую финансовую эвтаназию. Другое дело, что оно же отчасти повинно в создании условий, при которых продолжение жизни становится бессмысленным или невозможным и все, что остается больному, – покаяться и испустить дух. Нынешняя «то рецессия, то стагнация» – во многом результат активных действий или бездействия российской власти.