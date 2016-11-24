Зачем объединять микроэлектронные активы АФК «Система» и «Ростеха»

Ростех» и АФК «Система» ведут переговоры об объединении микроэлектронных усилий. Если эти переговоры увенчаются сделкой, то может быть создана холдинговая компания, которая объединит соответствующие активы «Системы» (Концерн РТИ и «Микрон») и «Ростеха» (Объединенную приборостроительную корпорацию, ОПК, и «Российскую электронику»).

Доли партнеров пока не известны, часть собеседников «Ведомостей» рассказывает о том, что контроль останется за государственным «Ростехом», хотя есть и те, кто говорит, что, наоборот, «Ростех» хочет внести в РТИ часть своих активов, но контроль останется за АФК.

Активы РТИ и «Ростеха» – две части одного целого: советской военной электронной промышленности, рассказывал один из собеседников «Ведомостей», занимающийся сделкой. Это так называемые номерные заводы (в СССР военным заводам для конспирации давали номера вместо названий). И если перечислять номера заводов РТИ или «Ростеха», то у каждого будут «лакуны», но вместе список их заводов составляет полный номерной ряд. Их продукция дополняет друг друга, хотя они зачастую конкурируют за военные госконтракты, замечает собеседник «Ведомостей». А если объединиться, то компании не будут тратить силы на конкуренцию друг с другом, а направят их в полезное русло.

Логики это не лишено, как и любые аргументы в пользу монополии в старом споре между сторонниками рыночной и плановой экономики. Конкурирующие компании часто параллельно разрабатывают одни и те же продукты, из которых одни выиграют гонку, а другие (вполне возможно, годные для употребления, но по качеству хуже продуктов-победителей) потерпят неудачу, и инвестиции в них будут списаны. Конкуренты содержат большие параллельные управляющие структуры, зачастую переманивая друг у друга специалистов и менеджеров (и раздувая их зарплаты).

В общем, конкурирующая экономика расходует громадное количество ресурсов вхолостую, чем-то напоминая по технологии эволюционные процессы. В них тоже масса ресурсов тратится на совершение огромного количества мелких мутаций, подавляющее большинство из которых не дает положительного эффекта. Но одна срабатывает, становясь своего рода killer application.

Так и в конкурентной экономике ресурсы тратятся не зря, потому что в конкурентной борьбе продукт становится все лучше, в конце концов совершая качественный скачок, преображаясь во что-то новое. При монополии такие скачки редки и зависят исключительно от энтузиазма разработчиков – внешних стимулов к этому у них немного. Уменьшение конкуренции дает на короткий срок прибавку показателям, но приводит к отставанию на длинной дистанции. Менеджерам (чьи бонусы часто привязаны к текущим финансовым показателям) такая ситуация выгодна, компаниям – нет.

Не думаю, что такая ситуация выгодна и государству, основному потребителю продукции ОПК, «Российской электроники» и РТИ. Разве что настоящей целью сделки является снижение влияния на производство военной техники частных структур, таких как АФК.-