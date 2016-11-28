Нарендра Моди и демонетизация

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в начале ноября отменил банкноты в 500 ($7,3) и 1000 ($14,6) рупий, которые составляют 86% общего объема купюр в стране, и призвал индийцев до конца года обменять их на новые. По всем депозитам свыше 250 000 рупий ($3750) данные будут передаваться в налоговую службу для сверки с налоговыми декларациями. Как надеется премьер, богатые мошенники и коррупционеры покажут, сколько богатств скрывали, а сам Моди покажет «Индию, о которой все мечтали», сократив теневой сектор (от 25 до 75% индийского ВВП) и пополнив казну (всего 1% индийцев платят подоходный налог). Экономисты спорят, во сколько обойдется индийской экономике реформа Моди, называя ее потрясающим то ли успехом, то ли провалом.

Многочасовые очереди в банках, вышедшие из строя банкоматы, марши оппозиции – страна застигнута врасплох. Индийцы – народ изобретательный и от банкнот избавляются творчески: килограммами вывозят золото за рубеж, выплачивают зарплаты в старых банкнотах на много месяцев вперед, нанимают бедняков, чтобы они обменивали купюры порциями, а те изобретают способы убрать с пальцев нанесенные банковскими клерками несмываемые чернила, самые отчаянные даже готовы сжечь часть денег, лишь бы те не достались правительству.

Россияне Индией исторически очарованы, но равными себе видят разве что Вашингтон и Брюссель, а не милого, экзотичного, но все-таки младшего брата. А он живет намного интереснее, чем наша застоявшаяся система. Моди 2,5 года назад сделал борьбу с коррупцией центральной темой своей предвыборной кампании, и его партия впервые за 30 лет получила абсолютное большинство в нижней палате парламента (Лок Сабха). Сам он в махинациях замечен не был, а известность получил после того, как вывел штат Гуджарат в экономические лидеры страны. Помимо денег Моди реформирует госслужбу: теперь работу, на которой индианки начинали стремительно полнеть, показывая растущее благосостояние, легче потерять. Знакомые индийцы говорят, что снова пойдут голосовать за Моди, потому что проблемы слишком глубоки, чтобы решить их за пять лет, но только он пытается сдвинуть дело с мертвой точки.

Индия – демократия, и против Моди могут пойти как его собственные недовольные избиратели, так и влиятельная оппозиция. Предложить идею, воплотить ее, заплатить цену за ошибки – такой подход совсем не для нас, уж пусть лучше будет стабильность в падении уровня жизни, а по телевизору покажут точечно выловленного министра или полковника-миллиардера, которого нанимали с коррупцией бороться.