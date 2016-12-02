От редакции
Статья опубликована в № 4216 от 02.12.2016 под заголовком: От редакции: Путин в 1981 году

Путин в 1981 году

Послание Федеральному собранию фиксирует застойную стабильность
  • Мария Железнова,
  • Павел Аптекарь

В месяц 25-летнего юбилея распада СССР президентское послание Федеральному собранию, наверное, не могло быть другим. Стабильность, переходящая в застой, и единение народа на дне экономики – которая теперь-то уж обязана расти.

Конечно, жанр посланий достаточно условен и меньше всего их содержание говорит о будущем – идеи и воплощение будут совсем другими. Тем не менее послания задают тон: подчиненные видят настроение и состояние лидера, чувствуют акценты и по крайней мере формально закладывают в свои бюрократические планы соответствующие поручения из речи президента. Нынешнее настроение лидера, очевидно, спокойное и почти безразличное.

Кто слушал послание президента
Владимир Путин в тринадцатый раз выступил с посланием к Федеральному собранию

2014 год дал президентскому посланию упоение Крымом, 2015 год – ярость от сбитого Турцией самолета. В 2016-м нет ни громких отчетных побед, ни острой повестки, ни резонансных идей. В пространстве президентского послания победила стабильность междувыборного безвременья.

Рождаемость растет (хотя бы и по данным 2013 г.), ввод жилья рекордно растет (хотя покупательная способность падает), экспорт сельхозпродукции опережает экспорт оружия (хотя мы про это слышали еще в прошлогоднем послании), впрочем, оборонку надо переориентировать на «гражданку». Растет сектор IT и вскоре даст новую «громадную технологическую ренту», инфляция укрощена и стремится к минимуму, налоги стабильны и для повышения стабильности будут вскорости изменены. ВВП уже почти не падает, а если правительство напишет новый план действий, на рубеже 2019–2020 гг. темпы роста будут выше мировых. Российский народ сплочен, и, даже если кто-то очень умный, не надо тащить обиды прошлого в сегодняшнюю жизнь.

С коррупцией будем бороться, но не надо делать из этого шоу. Гражданское общество развивается и может работать вместо государства – надо возглавить этот процесс. Мы не хотим противостояния ни с кем в мире, не ищем врагов, нам нужны друзья.

Отсутствие агрессии в послании было отмечено многими экспертами как хороший знак. Как и отсутствие амбициозных планов государственного развития экономики (значит, либералы остаются у руля). Впрочем, при большом количестве поручений государственным и окологосударственным структурам собственно с планами и тем более реформами у Кремля все время плохо.

Послания, ко всему прочему, это текст, в котором среди подтянутых отчетов, патриотических лозунгов и трудноисполнимых поручений всегда есть момент истины. «Стабилизация не означает автоматического перехода к устойчивому подъему. Если мы не решим базовые проблемы российской экономики, не запустим в полную силу новые факторы роста, то на годы можем зависнуть возле нулевой отметки и, значит, нам придется постоянно ужиматься, экономить, откладывать на потом свое развитие», – признал то, что уже происходит, президент. Но тут же дежурно поправился: «Такого мы себе позволить не можем».

Стагнация продлится еще 20 лет, предсказывало месяц назад Минэкономразвития, вскоре драматично лишившееся руководителя. Нам не привыкать, мы помним: «Итоги развития народного хозяйства убедительно подтверждают правильность экономической стратегии партии <...> Интенсификация сельского хозяйства позволила неуклонно увеличивать объем продукции. <...> Теперь дело за тем, чтобы, опираясь на накопленный опыт, устранять препятствия, мешающие росту экономики». Леонид Брежнев, XXVI съезд КПСС, 1981 г.

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