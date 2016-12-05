Единая партия бюджета

Бюджеты партий не пострадают от падения интереса избирателей к политике (о причинах низкой явки на выборах см. статью на этой же странице). Госдума одобрила поправки, увеличивающие норматив государственного финансирования партий, преодолевших 5%-ный проходной барьер на парламентских выборах (таких сейчас четыре), или не преодолевших, но получивших более 3% голосов (по итогам выборов 2016 г. таких нет). В 2015 г. каждый голос на выборах давал таким партиям 110 руб. ежегодно, новая ставка – 152 руб., что в масштабе всей системы дает дополнительно 2 млрд руб. (всего порядка 7 млрд руб.). Увеличенная цена голоса позволит партиям сохранить госфинансирование на прошлогоднем уровне, компенсировав провал явки.

Госфинансирование – основная статья доходов для всех получающих его партий. По данным за 2015 г., в доходах «Единой России» деньги бюджета составляли 68,6%, у КПРФ – 89,4%, у «Справедливой России» – 86,4%, у ЛДПР – 74,6%. У «Яблока» доля госсредств достигала 99% доходов. Государство стало основным донором крупных партий по итогам реформы 2001 г., вытеснив с рынка политического спонсорства крупный и средний бизнес.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту об увеличении цены голоса, госфинансирование – залог стабильности политической системы страны, так как снижает зависимость политических партий «от частных жертвователей». Государственные деньги повышают уровень профессионализма Госдумы за счет сокращения доли лоббистов и бизнесменов среди депутатов, их концентрации на собственно законотворческой работе, поясняет политолог Александр Пожалов.

Госфинансирование крупнейших партий искажает конкуренцию и демотивирует партийное руководство в поисках финансовой поддержки от сторонников – к таким выводам пришли аналитики движения «Голос» на основе финансовых отчетов наиболее заметных партий. Крупнейшие российские партии уже нельзя назвать общественными объединениями, которые финансово зависят от своих сторонников, – ключевыми источниками их доходов являются все налогоплательщики страны. «Голос» предлагает заменить систему госфинансирования партий селективным налогом, когда налогоплательщик будет сам выбирать НКО – получателя доли уплачиваемого им налога. В России такая схема финансирования партий не может существовать, считает Пожалов: политика интересна небольшой группе людей, партиям не на что будет жить без госсредств.