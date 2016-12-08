Налог на безнаказанность

Перенос финансовой ответственности за пытки, незаконное уголовное преследование и другие злоупотребления с госбюджета на тех, кто их допустил, мог бы дисциплинировать российскую правоохранительную систему и ее сотрудников.

Предложение правозащитников к Генпрокуратуре взыскать с работников ФСИН средства, которые Россия выплатила по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) за нарушения европейской конвенции (см. статью «Наказать рублем», «Ведомости» от 7.12.2016), – неплохая идея, ее не стоит ограничивать ведомственными границами. Было бы правильно распространить ее на полицейских, произвольно задерживающих и избивающих людей, следователей, которые добиваются нужных им показаний запретами свиданий и отказами в медосвидетельствовании подозреваемых, судей, которые отправили за решетку невиновных и совершивших незначительные преступления. Это помогло бы не только сэкономить деньги казны, но и утвердить принцип персональной ответственности сотрудников правоохранительной системы. Кроме того, взыскивать средства следует и в случае, если незаконность уголовного преследования или факт пыток установил российский суд.

Закон не препятствует прокуратуре предъявлять регрессные иски, но сейчас они исключение из правил, говорит юрист Павел Чиков. Подобные вещи нарушают солидарность между отдельными звеньями системы. Потерпевшие от произвола осужденных полицейских сами предъявляют гражданские иски к Минфину и МВД.

Сами расходы невелики, важен принцип личной ответственности. В 1999–2015 гг. ЕСПЧ признал нарушения конвенции прав человека в 1612 делах, из них в 2015 г. – в 109. В 2016 г. Минфин выделил на компенсацию выплат по решениям ЕСПЧ 600 млн руб., возможно, они останутся невостребованными. В 2014 г., если исключить дело ЮКОСа, Россия должна была выплатить потерпевшим 1,2 млн евро, в 2015 г. – 4,9 млн евро, т. е. менее 350 млн руб.

Переход к личной ответственности сотрудников правоохранительной системы привел бы к резкому изменению неофициальных правил работы и означал бы отказ государства от защиты отдельных служащих, вина которых состояла в выполнении инструкций и неписаных законов, что снизит лояльность полицейских и судей, отмечает Чиков. В этой ситуации государству выгоднее платить «налог на безнаказанность» из кармана налогоплательщиков, сохраняя право на произвол.