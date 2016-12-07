Тюремщикам предложено заплатить за нарушение прав заключенных

Правозащитники просят Генпрокуратуру взыскивать в регрессном порядке суммы, выплаченные по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), с должностных лиц Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), нарушивших права граждан, в частности, на получение качественной медпомощи. Такое письмо генпрокурору Юрию Чайке направил директор организации «Зона права» Сергей Петряков. Он напоминает, что в апреле 2016 г. в докладе Совету Федерации Чайка критиковал состояние законности в уголовно-исполнительной системе, в том числе и с медпомощью. В бюджет-2017 заложено 600 млн руб. на компенсации по решениям ЕСПЧ, но юристы считают эту сумму недостаточной и предлагают подавать регрессные иски к причинителям вреда. У России уже есть такой опыт, отмечается в письме. В деле «Михеев против России» (2006 г.) заявитель жаловался на пытки в отделении милиции, ему присудили 250 000 евро, которые выплатили из бюджета. В 2009 г. прокурор подал регрессный иск к бывшим милиционерам, пытавшим Михеева, и суд его поддержал.

Кроме того, в Гражданском кодексе в 2011 г. появился пункт о том, что государство в случае возмещения им вреда по решению ЕСПЧ имеет право регресса к лицам, в связи с незаконными действиями которых произведено это возмещение. Причем для этого не требуется установленной приговором суда вины должностного лица.

Генпрокуратура должна подавать иски по всем постановлениям ЕСПЧ, когда Россию признали нарушителем, и выплачивать ущерб должно должностное лицо или федеральный орган, говорит Петряков, но, «видимо, сейчас для прокуратуры это не первоочередная задача». Хотя, опираясь на постановление ЕСПЧ, можно установить «если не конкретных лиц, то хотя бы УФСИН по региону», поясняет Петряков: «наказание рублем» будет дисциплинировать и сотрудников ФСИН, и медиков.

Цена вопроса 565575 евро – такова сумма компенсаций, присужденных ЕСПЧ за последние пять лет по жалобам о ненадлежащем оказании медицинской помощи российским заключенным, подсчитала «Зона права»

Генпрокуратура постоянно осуществляет надзор за исполнением законодательства в системе ФСИН, говорит представитель Генпрокуратуры Александр Куренной: «Если мои коллеги сталкиваются с нарушениями – они применяют меры реагирования, в том числе могут поставить и вопрос о компенсации ущерба, нанесенного государству противоправными действиями чиновника». Но решения ЕСПЧ о компенсациях не всегда означают, что что-то было нарушено, считает он: «Чаще всего имеет место ситуация, когда сотрудники ФСИН добросовестно исполняли обязанности, придерживаясь правил и инструкций, но, по мнению ЕСПЧ, их действия повлекли за собой нарушения прав осужденного. При таких обстоятельствах нет причин упрекать российских граждан в том, что они соблюдали российский закон».

Юрист фирмы «Юст» Артем Кофанов полагает, что регрессные иски вряд ли уменьшат число нарушений, ведь вероятность того, что заключенный дойдет до ЕСПЧ, невелика. ЕСПЧ устанавливает ответственность государства, а не конкретных органов и должностных лиц и могут быть ситуации, когда обязательства по Конвенции нарушены, но никто конкретно не виновен, говорит адвокат Сергей Голубок: «В некоторых случаях гражданского иска недостаточно, должно быть проведено эффективное уголовное расследование, а виновные привлечены к ответственности. В других случаях виновных должностных лиц может не быть просто потому, что виновата система». Все зависит от конкретной ситуации, резюмирует адвокат: «Такие иски надо подавать, но это не значит, что их удовлетворение должно стать автоматическим».