Уроки честности

Минобрнауки опубликовало для обсуждения изменения в федеральный образовательный стандарт среднего общего образования. Детям предлагается прививать антикоррупционное мировоззрение, научить их противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии. Непонятно, правда, появятся ли новые отдельные предметы в школьном курсе. Зато понятно, что появится предмет «астрономия», что анонсировала еще в сентябре новый министр Ольга Васильева.

Воспитание у детей честности и нетерпимого отношения к коррупции – безусловно благое начинание. Курсы антикоррупции преподавались в школах Словакии, Литвы, Латвии, Польши, Македонии, Австрии. Школьники, ставшие студентами, продолжали свое антикоррупционное образование уже в вузах. Но воспитание одного из ключевых гражданских чувств не должно превращаться в школьную зубрежку по принципу «выучили и забыли», отмечает вице-президент Transparency International Елена Панфилова. Предмет может быть ярким и увлекательным, для чего нужно учитывать особенности психологии и восприятия информации детьми разных возрастов.

Важно также сочетать учебу детей и родителей, чтобы первые не получали в семье противоположные сигналы о допустимости бытовой коррупции, говорит Панфилова. Для этого необходимы совместные классные часы с обсуждением публикаций СМИ и конкретных жизненных ситуаций. Программы антикоррупции для школьников, к слову, есть и у центра «ТИ-Россия».

Создавать отдельные курсы по антикоррупционному поведению или профилактике экстремизма вряд ли целесообразно, считает Александр Верховский из центра «Сова», вероятно, лучше что-либо «подкрутить» в других гуманитарных дисциплинах.

Стремление решить социальные и политические проблемы через учебные предметы вызывает много вопросов, отмечает научный руководитель института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский. Есть опасность, что это превратится в назойливую дидактику и приведет к обратному эффекту. Если мы хотим, чтобы школьники не принимали эти курсы враждебно, необходимо работать более тонкими средствами, повысить квалификацию учителей по соответствующим дисциплинам. Кроме того, в этих курсах стоило бы уделить больше внимания самостоятельной работе учащихся, их проектной деятельности.

Пока непонятно, как министерство планирует решать эти проблемы. Нормативная деятельность в области стандартов связана со многими бюрократическими вещами. Например, по проекту видно, что из-за возвращения в программу астрономии несколько пострадают русский язык и литература, а также алгебра и начала матанализа (снижены требования к обязательности в учебных планах). То есть, с одной стороны, речь идет о балансе нагрузки на детей и учителей. С другой – антикоррупционному мировоззрению в отличие от астрономии вряд ли можно научить на специальных уроках.