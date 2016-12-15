В рамках культуры

Чем глубже кризис, тем слабее интерес россиян к культуре, подтвердили социологи фонда «Общественное мнение». Весной 2015 г. три четверти россиян заявили, что лично интересуются культурными событиями и новинками, сейчас, в конце 2016 г., их осталось только 58%.

Несмотря на падение интереса к культуре в целом, россияне живо интересуются околокультурной жизнью и ее кухней – в обществе существует довольно внятная позиция по вопросу о допустимости цензуры в сфере культуры, дискуссия по которому возобновилась в культурном пространстве с подачи худрука «Сатирикона» Константина Райкина. Полтора года назад запрет культурных мероприятий считали допустимым 39% (против 56%), но сейчас таких уже 46% (против 47%). Что может служить достаточным основанием для запрета фильма или постановки? На первом месте – присутствие темы однополых отношений и нецензурная лексика (по 70%), на втором – сцены насилия и убийства (по 66%). Критика церкви и религии (как и присутствие постельных сцен) считается приемлемым (47%) и неприемлемым (46%) основанием для запрета примерно равному количеству опрошенных. Курение, изложение альтернативных точек зрения на российскую историю и критика действующей власти пугают россиян куда как меньше – их присутствие считают возможным больше половины опрошенных. Но если уж и запрещать, то не по решению суда или министерства культуры, а на основании мнения профессионального сообщества, полагает большинство поклонников оргвыводов.