У Рекса Тиллерсона большой опыт общения с Москвой

Хватит меня обвинять в симпатиях к России. Я вообще про эту страну знаю мало, у меня там нет ни бизнеса, ни инвестиций», – оправдывался Дональд Трамп на предвыборных дебатах с Хиллари Клинтон. Во вторник избранный президент США сообщил о назначении госсекретарем человека, у которого есть и бизнес, и инвестиции в России, а также хорошие личные отношения с Владимиром Путиным (и с Игорем Сечиным), – Рекса Тиллерсона, гендиректора крупнейшей публичной нефтяной компании мира ExxonMobil и кавалера российского ордена Дружбы.

Его кандидатура должна получить одобрение сената. Связи с Россией и отсутствие дипломатического опыта вызвали возмущение американских СМИ и восторг россиян. Да, у Тиллерсона был единственный в жизни работодатель – Exxon, впрочем, только два госсекретаря США из 68 имели дипломатический опыт. За Тиллерсона уже заступились бывший госсекретарь Кондолиза Райс и бывший министр обороны Роберт Гейтс, в прошлом оба консультанты ExxonMobil, и даже последний президент-республиканец Джордж Буш-младший, который отказался официально поддерживать Трампа. Искренний восторг российских трампоманов по поводу еще одного «друга Владимира» неуместен. Во-первых, и Трамп, и Тиллерсон – бизнесмены и работают по-деловому. Могут закинуть удочку, навести мосты, но, если партнер слово не держит, интерес потеряют или пойдут к цели другим путем. Тиллерсон вел крупные проекты в России и выступал против санкций, от которых его компания понесла большие убытки, а крупные проекты в Черном море, Арктике и Западной Сибири пришлось заморозить. При этом в прошлом году «дочка» Exxon – оператор «Сахалина-1» передала в стокгольмский арбитраж многолетний спор о налогах по нефтегазовому проекту на $500 млн. Слушания начнутся весной, бюджет России может недополучить $16 млрд, если суд примет решение в пользу истца.

А во-вторых, россияне судят по себе: мол, все будет, как того пожелает Трамп, никто ему слова не скажет, а госсекретарь станет его воплощением во внешней политике; и пусть несогласные неудачники в Вашингтоне бьются в агонии. Ведь у них тоже один центр принятия решений? Как «нет»?

Госсекретарь, безусловно, фигура очень значимая, однако в американской системе его интересы часто наталкиваются на интересы других групп, ведомств, лоббистов, он далеко не всевластен даже в своей сфере. Джон Керри так хорошо общается с нашими дипломатами, но, вернувшись в Вашингтон, обнаруживает, что немногое может сдвинуть с мертвой точки.