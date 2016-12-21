Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: От редакции: Посол на войне

Трагическая гибель российского посла в Турции Андрея Карлова от рук террориста отражает резко обострившуюся военно-политическую обстановку в регионе и заставляет задуматься о результатах участия нашей страны в сирийском конфликте.