От редакции Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: От редакции: Посол на войне Посол на войне Контекст убийства российского посла Андрея Карлова в Турции 21 декабря 00:52 Павел Аптекарь / Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Трагическая гибель российского посла в Турции Андрея Карлова от рук террориста отражает резко обострившуюся военно-политическую обстановку в регионе и заставляет задуматься о результатах участия нашей страны в сирийском конфликте. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров