Мало среднего и много малого

Для обеспечения развития ИМП и создания новых рабочих мест необходимо создание стимулов развития малых и средних предприятий на региональном и местном уровнях

Федеральный центр предпочитает принимать меры по поддержке малого бизнеса, не обращая достаточного внимания на средний.

Двадцать первого ноября президиумом Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам был утвержден паспорт проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», основная цель которого – обеспечение занятости населения. В рамках проекта предусмотрен ряд мер, согласующихся с разработанной при непосредственном участии РАНХиГС в 2016 г. Стратегией развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в России на период до 2030 г. В частности, это меры по обеспечению доступа субъектов индивидуального и малого предпринимательства (ИМП) к закупкам, доработка и расширение охвата действия бизнес-навигатора для малых и средних предприятий, развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов, мер поддержки субъектам ИМП, развитие системы кадровой поддержки малых предприятий, гарантийная поддержка субъектов ИМП и объектов инфраструктуры поддержки МСП.

Приоритетный проект предполагает также прорывные для России направления поддержки, например содействие развитию женского предпринимательства и содействие развитию компетенций участников и победителей чемпионатов союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (WorldSkillsRussia).

Но из целевой аудитории проекта исключены средние предприятия. Проект, таким образом, направлен на реализацию только одной группы целей Стратегии МСП без учета необходимости структурной, географической и отраслевой диверсификации сферы МСП и повышения производительности труда на средних предприятиях. Подобная приоритизация достаточно спорна, поскольку вопросы обеспечения занятости и развития малых и микропредприятий могут решаться, прежде всего, на муниципальном и региональном уровнях.

Необходимым условием для этого должен стать перевод федерального стратегического видения на региональный уровень путем пересмотра региональных стратегий и программ в соответствии с федеральной Стратегией МСП. Большинство регионов не предприняло никаких действий после принятия федеральной стратегии, за исключением Томской области, где разрабатывается дорожная карта, и некоторых других.

Причина плохой реализации федеральных нормативно-правовых актов на уровне регионов и муниципалитетов – низкая ресурсная обеспеченность. Возлагаемые на региональные власти обязанности и полномочия не всегда сопровождаются адекватным финансированием со стороны федерального центра, аналогичная ситуация складывается и между регионами и муниципалитетами.

Для обеспечения развития ИМП и создания новых рабочих мест необходимо создание стимулов развития малых и средних предприятий на региональном и местном уровнях: передача налогов, собранных с предприятий, находящихся на специальных налоговых режимах, на местный уровень или их перераспределение с учетом числа рабочих мест в муниципалитетах; введение ключевых показателей эффективности для местных чиновников с увязкой размера фонда оплаты труда с усилиями по развитию малых и средних предприятий на территории. Позитивную роль может сыграть формирование рекомендаций по региональной дифференциации мер поддержки малых и средних предприятий в зависимости от показателей экономического развития и состояния сферы МСП в регионе: высокие показатели должны быть основанием создания новых объектов инфраструктуры и предоставления субсидий, низкие показатели – основанием для применения менее затратных мер поддержки, например микрофинансирования и обучения предпринимательству.

С нашей точки зрения, на федеральном уровне в целях поддержки предпринимательства следует отдать приоритет именно мерам по поддержке и стимулированию средних производственных компаний (включая средние быстро растущие «газели»). Во-первых, дискуссия о поддержке среднего бизнеса в России в основном ведется в связке с малым бизнесом, при этом специфике и запросам среднего бизнеса, как правило, уделяется недостаточно внимания. Во-вторых, масштабы деятельности средних предприятий уже достаточны не только для создания новых рабочих мест, но и для внедрения инноваций и создания мультипликативного эффекта в виде ускоренного развития окружающих их малых компаний – поставщиков товаров и услуг.

Сейчас реализуется приоритетный проект Минэкономразвития РФ по поддержке частных высокотехнологических компаний-лидеров, которые в будущем должны стать «национальными чемпионами». Но программа ориентирована лишь на небольшое число компаний и на малое число отраслей.

Для средних компаний актуальны масштабные меры, связанные с инфраструктурной поддержкой, созданием рынков сбыта, расширением доступа к финансированию. Примерами таких мер являются ревизия и учет имеющихся объектов, открытие готовых индустриальных площадок, парков поставщиков; централизация управления инфраструктурой поддержки, внедрение показателей эффективности управления инфраструктурными объектами; выстраивание системы «экспортного лифта»; льготные процентные ставки для быстро растущих средних предприятий, в том числе для предприятий, решающих задачи по обеспечению национальной технологической безопасности.

Авторы – заведующая Лабораторией исследований корпоративных стратегий и поведения фирм, старший научный сотрудник и научный сотрудник РАНХиГС