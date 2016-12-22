Страховка не сработала

Наследник советского Госстраха, один из крупнейших страховщиков страны в следующем году, скорее всего, растворится в финансовой группе «Открытие»: владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров ведет переговоры об обмене компании и РГС-банка на миноритарную долю в капитале головного «Открытие холдинга». В результате может получиться крупнейшая частная финансовая группа в России. Судя по предполагаемому распределению долей, ядром будет не «Росгосстрах», который долгие годы многим представлялся перспективным фундаментом для строительства финансового небоскреба. «Росгосстрах» называли «страховым Сбербанком»: в наследство от СССР компания получила региональную сеть, с которой сопоставимы разве что сети Сбербанка и «Почты России», и десятки миллионов клиентов.

Вот только страховали они в основном жизнь – в советское время это был очень популярный способ накопления, но в 90-е гг. гиперинфляция, падение рубля и доходов населения подорвали этот бизнес. В 1998 г. компания едва не лишилась лицензии. «Нормальная коммерческая компания, только собственник... немножко такой неактивный», – описывал «Росгосстрах» в 2001 г. его гендиректор.

Вскоре у компании появился очень активный собственник. Потенциал «Росгосстраха» был таков, что в его приватизации собирались участвовать Роман Абрамович и Олег Дерипаска, но Хачатуров убедил их отказаться от борьбы. Он с Рубеном Варданяном, владельцем ведущего тогда инвестбанка страны – «Тройки диалог», в три приема купил 75% минус 1 акция «Росгосстраха», Варданян возглавил компанию. Экономический рост только начинался, на подходе было обязательное страхование автогражданской ответственности, которое должно было снова сделать большинство россиян клиентами страховщиков, – все предпосылки для выращивания финансового монстра.

Одна ставка сыграла – на ОСАГО: в 2004 г. оно принесло «Росгосстраху» половину премии, и с тех пор его доля в сборах группы лишь трижды опускалась ниже трети (42,7% в 2015 г.). А вот вторая – на то, что организованное автогражданкой знакомство со страхованием перерастет в долгие полноценные отношения, – нет. Без ОСАГО никак, а без других полисов можно обойтись; для вкладов есть Сбербанк, через который можно продавать финансовые услуги. Но главное – ОСАГО так и не стало для водителей полноценной защитой, оно скорее антиреклама страхования. За навязывание «в нагрузку» к ОСАГО других полисов ЦБ в прошлом году приостанавливал лицензию «Росгосстраха».

Да и первая ставка сыграла зря. Тариф слишком долго не повышался, потом пришли автоюристы – и ОСАГО стало убыточным. Слезть с этой иглы непросто: «Росгосстрах» сократил долю на рынке ОСАГО почти до 20%, но по итогам девяти месяцев его доля в сборах компании – 32%. Бизнес страховщика все еще ориентирован на убыточное ОСАГО, отмечало S&P, а сам он зависит от поддержки акционеров. Теперь очередь следующих, фундамент для будущего финансового гиганта все еще крепок.

А Хачатуров постарается вернуть «Росгосстрах» к истокам: «РГС-жизнь» он оставит себе вместе с НПФ РГС. Доля «жизни» в сборах компании растет: с 1–8% в 2004–2014 гг. почти до 20% в этом.